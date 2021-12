Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indices stiegen am Mittwoch stark, nachdem Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) bestätigten, dass drei Impfstoffdosen die Omicron-Variante neutralisieren, während zwei Dosen immer noch eine schwere Erkrankung verhindern können, so die Experten von XTB.Unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Informationen habe man eine positive Reaktion von risikoreichen Anlagen beobachten können. In der Zwischenzeit habe es auch Berichte über neue Restriktionen im Vereinigten Königreich gegeben, aber es scheine, dass sie im Moment vom Markt ignoriert würden.Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich ähnlich wie andere europäische Indices und die US-Kontrakte nach oben bewegt und nähere sich den gestrigen Hochs an. Falls die Berichte über die Wirksamkeit der Impfstoffe nur eine vorübergehende Reaktion hervorgerufen hätten, läge die wichtigste Unterstützung bei 15.663 Punkten, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur und das 23,6%-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert werde. (08.12.2021/ac/a/m)