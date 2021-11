Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Vorstandsvorsitzende von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) sagte während der heutigen asiatischen Sitzung, es sei wahrscheinlich, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe gegen die neue Variante des Coronavirus - Omicron - unwirksam seien, so die Experten von XTB.Sollte sich jedoch herausstellen, dass das Gegenteil der Fall sei - Omicron also schwerwiegender sei - würde ein hohes Risiko bestehen, dass neue Beschränkungen eingeführt würden, die die Mobilität einschränken würden. In einem solchen Szenario könnte die Ölnachfrage einbrechen und die Erholung der Nachfrage nach der Pandemie zum Stillstand bringen. Die Daten aus Österreich, wo ein vollständiger Lockdown verhängt worden sei, würden zeigen, dass die Mobilität im Land unter das Vorkrisenniveau gefallen sei.Der Ölpreis falle weiter und sei kurzzeitig unter den Tiefs vom Freitag gehandelt worden. Der Preis scheine durch das 78,6%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses unterstützt zu werden. Die nominale Spanne der größten Korrektur des laufenden Aufwärtsimpulses sei durchbrochen worden. Allerdings habe der Kurs die relative Spanne der Korrektur vom Herbst 2020 (24%) noch nicht überschritten. Sollte sich die Entwicklung wiederholen, würde eine 24%ige Korrektur den Ölpreis bis in den Bereich von USD 64,75 drücken. (Quelle: xStation 5) (30.11.2021/ac/a/m)