Wien (www.aktiencheck.de) - Krypto-Gegner und -Kritiker werden sich angesichts dieser Meldung bestätigt fühlen, so die Experten von "FONDS professionell".



Eine bisher wenig bekannt Kryptowährung namens Omicron (OMIC) sei am Montag (29.11.) auf ein neues Allzeithoch gestiegen, berichte das Fachportal "Cointelegraph". Der Token habe einen Rekordpreis von 689 US-Dollar erzielt - ein Zuwachs um 945 Prozent seit Samstag, wo er noch bei 65 Dollar gelegen habe.



Außer, dass es sich dabei um eine Namensgleichheit mit der kürzlich in Südafrika entdeckten und sich seit einigen Tagen schnell verbreitenden Covid-19-Variante handle, gebe es keinen plausiblen Grund für die Kursexplosion. Dementsprechend sei auch der Kommentar des Krypto-Kritikers "Mr. Whale" ausgefallen. Für ihn sei der massive Kursanstieg ein Zeichen dafür, dass alles eine "riesige Blase" sei. (30.11.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.