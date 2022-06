Börsenplätze Okta-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:

87,19 EUR +10,01% (02.06.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

93,68 USD +10,96% (02.06.2022, 22:00)



ISIN Okta-Aktie:

1234



WKN Okta-Aktie:

1234



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

ABCD



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

ABCD



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen. Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ZS-Berichtssaison neige sich ihrem Ende. Wieder einmal hätten mehr als drei Viertel aller Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Börsen hätten davon nicht profitieren können, da die Zins- und Konjunkturangst den Kaufhunger der Anleger gebremst hätten. Am Donnerstag nach Handelsschluss hätten drei weitere Firmen Zahlen vorgelegt.Lululemon ( ISIN US5500211090 WKN A0MXBY ) habe überraschend die Guidance für 2022 angehoben, nachdem Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal die Markterwartungen geschlagen hätten. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal 1,6 Milliarden Dollar erlöst, 60 Millionen mehr als erwartet. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern jetzt mit bis zu 7,71 Milliarden Dollar Umsatz und bis zu 9,50 Dollar Gewinn pro Aktie. Vorher habe Lululemon bis zu 7,62 Milliarden erwartet. Entsprechend sei die erste Reaktion positiv.Für CrowdStrike gehe es nach den Zahlen erst einmal nach unten, obwohl auch das Cyber-Security-Unternehmen die Konsensschätzungen für das erste Quartal übererfüllt habe. Da helfe es auch nichts, dass ebenfalls die Jahresprognose angehoben worden sei.Okta sei die spannendste Aktie der drei. Auf Sicht der nächsten Wochen könnte eine technische Gegenbewegung den Kurs in Richtung 120/125 Dollar bringen. Das durchschnittliche Analystenkursziel liege bei 176 Dollar, sei aber ein Relikt aus der Niedrigzinszeit.Trader sichern sich mit einem Stopp bei 95 Dollar ab, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Okta-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link