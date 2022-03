6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

33,05 EUR -0,45% (22.03.2022, 12:43)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

33,05 EUR +0,46% (22.03.2022, 12:25)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Im vierten Quartal lagen die berichteten operativen Ergebnisse mit einem EBIT von EUR 61 Mio. in etwa im Rahmen unserer und der Konsenserwartungen, so die Analysten der RBI. Die Umsatzerlöse aus dem Briefgeschäft seien um -2,5% gegenüber dem Vorjahr gesunken, was in etwa dem Tempo vom dritten Quartal entspreche. Die Briefmarge habe 13,4% erreicht und damit deutlich unter dem ausgezeichneten Niveau von 16,9% im vierten Quartal 2020 gelegen, was auf den hohen Fixkostenanteil zurückzuführen sei. Die Umsätze im Bereich Paket & Logistik seien gestiegen, gebremst durch die Abwertung der Türkischen Lira, im Jahresvergleich um lediglich 1%. Die österreichischen Paketvolumina seien um magere 1% gewachsen, da Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) seinen Anteil an der Selbstzustellung weiter erhöht habe. Positiv zu vermerken sei die starke operative Marge im Paketgeschäft von 10,8%.Der Kostendruck auf das Unternehmen ergebe sich vor allem aus den Energiekosten und der Lohninflation, wobei die Personalkosten 46% des Umsatzes ausmachen würden. Des Weiteren mache die rapide Abwertung der Türkischen Lira gegenüber dem Euro ein Umsatz- und Ertragswachstum der türkischen Paketumsätze nahezu unmöglich und positive Einmaleffekte aus pandemiebedingten Logistikdienstleistungen in Höhe von ca. EUR 30 Mio. seien kaum wiederholbar.Die Österreichische Post strebe für 2022 vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen einen möglichst stabilen Umsatz an und sehe das EBIT in etwa auf dem Niveau des letzten Jahres (EUR 205 Mio. in 2021). Die Schätzungen der Analysten der RBI lägen leicht über den Prognosen des Unternehmens, da sie eine Erhöhung der Briefposttarife ab dem vierten Quartal 2022e einkalkulieren würden (RBIe: ca. +5%).Die Aktien der Österreichischen Post würden für 2022e mit einem EV/EBIT von 13,5x und einem KGV von 15,3x gehandelt, was einen deutlichen Bewertungsaufschlag gegenüber dem Median der europäischen Postunternehmen darstelle. Die Analysten der RBI würden einen gewissen Kursaufschlag angesichts des defensiven Charakters und der konservativen Bilanzstruktur für gerechtfertigt halten, das Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Aufschläge jedoch für limitiert erachten.Gegenwärtig sei das Unternehmen mit Kostendruck und ungünstigen Währungsentwicklungen konfrontiert, wobei der kurzfristige preisseitige Handlungsspielraum durch Preiserhöhungen begrenzt sei. Ebenso habe das Unternehmen auf zurückhaltendere Ausgaben von Konsumenten hingewiesen, was die Wachstumsdynamik des Paketvolumens und die Erholung der Einnahmen aus dem Direktmarketing verringere. Preiserhöhungen bei Briefsendungen bedürften der Zustimmung der Regulierungsbehörde (ca. 50% des Briefgeschäfts unterlägen der Universaldienstpflicht). Angesichts des steigenden Inflationsdrucks würden die Analysten der RBI eine Tarifanhebung als unumgänglich erachten und mit einer Preiserhöhung ab dem vierten Quartal 2022 rechnen. Die Analysten der RBI würden in den nächsten Quartalen im Jahresvergleich eine negative Gewinnentwicklung als Folge des Kostendrucks erwarten und ihre Schätzungen für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr 2022e und 2023e um 8% bzw. 10% senken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.