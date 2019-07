Zwar dürften die (Wohn-) Bauinvestitionen 2019 und 2020 erstmals seit mehreren Jahren höhere Zuwachsraten verzeichnen als Investitionen in Ausrüstungsgüter. Doch laufe der überaus starke Zyklus der Ausrüstungsinvestitionen nur langsam aus und stütze somit weiterhin die Konjunktur. Vor dem Hintergrund der robusten Inlandsnachfrage, die eine entsprechende Importnachfrage impliziere, und kontinuierlich nachlassender Exporte sei vom Außenhandel insbesondere 2020 hingegen kein nennenswerter Impuls mehr zu erwarten.



Die Inflation (HVPI) habe zuletzt (Juni) bei 1,6% p.a. gelegen. Für das Gesamtjahr 2019 würden die Analysten eine durchschnittliche Teuerungsrate von 1,7% p.a. (2020: 1,7% p.a.) und damit unter dem Wert des Vorjahres (2,1% p.a.) erwarten. Ursächlich dafür sei neben der Energiepreisentwicklung auch der fortgesetzte Rückgang der Kernrate, was sich nicht zuletzt in einem nachlassenden Preisdruck bei Dienstleistungen widerspiegele. Während von den Energiepreisen sowohl 2019 als auch 2020 kein nennenswerter Inflationsdruck ausgehen sollte, dürfte die Kerninflation aufgrund steigender Lohnstückkosten tendenziell wieder ansteigen.



Auch wenn die konjunkturelle Abkühlung am Arbeitsmarkt nicht spurlos vorübergegangen sei, zeige sich insbesondere die Beschäftigungsentwicklung robust. So habe sich das Beschäftigungswachstum im Juni auf 1,6% p.a. belaufen (Ø Jan.-Jun.: +1,9% p.a.). Das durchschnittliche Beschäftigungswachstum im Gesamtjahr 2019 dürfte mit 1,7% p.a. (2018: +2,4% p.a.) somit höher ausfallen als zunächst gedacht.



Alles in allem folge die Beschäftigungsdynamik jedoch der allgemeinen Konjunktur, weshalb der seit Januar 2018 (+2,9% p.a.) zu beobachtende Trend eines sich graduell abschwächenden Beschäftigungswachstums auch in den kommenden Monaten und 2020 fortbestehen sollte (2020: +1,0% p.a.). Darauf deute nicht zuletzt die Zahl der offenen Stellen hin, die im Januar den Höhepunkt erreicht habe. Aufgrund des nachlassenden Beschäftigungswachstums bei gleichzeitig unvermindert starkem Zustrom an Arbeitskräften aus dem Ausland sei der Rückgang der Arbeitslosenquote (ILO-Definition) jedoch zum Erliegen gekommen. Für das Gesamtjahr 2019 würden die Analysten somit lediglich einen marginalen Rückgang der Arbeitslosenquote erwarten, gefolgt von einem leichten Anstieg im Folgejahr.



Sentimentumfragen wie das Wirtschaftsvertrauen (EU-Kommission) sowie der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe hätten auch in den letzten Monaten weiter nachgegeben. So notiere der PMI aktuell (Juni) bei 47,5 Punkten (über dem Niveau Deutschlands, aber knapp unter jenem der Eurozone), das Wirtschaftsvertrauen nehme mit einem Stand von 102,3 Punkten langsam die 100 Punkte Marke ins Visier (Sentiment im Dienstleistungs- und Industriesektor bereits auf bzw. unter dem langfristigen Durchschnitt).



Nichtsdestotrotz würden beide Indikatoren seit Anfang 2018 einen divergierenden Verlauf aufweisen. Während das Wirtschaftsvertrauen die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung weiterhin überzeichne, stelle sich das Konjunkturmomentum (etwas) besser dar als vom PMI signalisiert. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich diese Lücke in den nächsten Monaten von beiden Seiten (fortgesetzter Rückgang des Wirtschaftsvertrauens, Bodenbildung/Anstieg des PMI) wieder schließen werde. (Ausgabe vom 16.07.2019) (18.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die österreichische Volkswirtschaft bleibt im stürmischer werdenden internationalen Umfeld weiterhin auf Kurs, so Matthias Reith, Finanzanalyst bei der Raiffeisen Bank International AG Vienna.Zwar bekomme auch Österreich das rauer werdende Klima zu spüren. Jedoch habe in den letzten Quartalen einem nachlassenden (aber weiterhin vorhandenen) Rückenwind aus dem Ausland eine unvermindert robuste Inlandsnachfrage gegenübergestanden und damit bisher eine stärkere Abkühlung der Konjunkturdynamik verhindert. So habe das reale BIP zwischen Januar und März 2019 wie auch in den beiden vorangegangenen Quartalen mit 0,4% p.q. (Trend-Konjunktur-Komponente) expandiert. Einem leicht nachlassenden Impuls der Netto-Exporte hätten dabei ein an Fahrt gewinnender privater Konsum sowie weiter anziehende Wohnbauinvestitionen gegenübergestanden.Dieses Muster - nachlassender externer Impuls und weiterhin solide Inlandsnachfrage - dürfte auch in den kommenden Quartalen das konjunkturelle Bild prägen und damit eine spürbarere Abkühlung der Dynamik verhindern. Vor diesem Hintergrund sollte die Konjunktur in den nächsten Quartalen nur leicht an Fahrt verlieren und damit trotz bestehender externer Unsicherheiten ihren moderaten Expansionskurs fortsetzen (für die Q2 Schnellschätzung am 30.07. würden die Analysten jedoch einen zwischenzeitlich etwas niedrigeren BIP-Zuwachs von 0,2% p.q. erwarten).