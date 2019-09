London (www.aktiencheck.de) - Drohnenangriffe von Houthi-Rebellen am Wochenende auf die Anlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, so Nitesh Shah, Director Research beim auf ETPs spezialisierten Vermögensverwalter WisdomTree.Die Ölproduktion sei schwer getroffen worden. Aber noch größer seien die politischen Auswirkungen. Die Houthi-Rebellen im Jemen würden vom Iran unterstützt. Der Saudi-Jemen-Krieg (Houthi), der seit 2015 geführt werde, werde allgemein als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran angesehen. Der Konflikt könnte sich nun in einen offenen Krieg mit dem Iran verwandeln. Der Iran habe vor allem mittels seiner Stellvertreter mit den Säbeln gerasselt als es im Mai und Juni dieses Jahres auf Angriffe auf Schiffe rund um die für den Öltransport wichtigste Seestraße der Welt, die Straße von Hormuz, gekommen sei.Das relative Fehlen von Nachrichten in den Schlagzeilen habe den Markt zu der Annahme verleitet, dass es eine Deeskalation der Risiken in der Region gäbe. Erst letzte Woche seien die Ölpreise an einem einzigen Tag um mehr als 2 Prozent gefallen, als Präsident Trump seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton entlassen habe, der allgemein als Iran-Habicht angesehen worden sei. Die Ereignisse der letzten Tage seien eindeutig kein Zeichen einer Deeskalation. WisdomTree glaube, dass die geopolitische Prämie für Öl steigen werde, da das Risiko einer militärischen Intervention in der Region von Tag zu Tag wachse.(16.09.2019/ac/a/m)