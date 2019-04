Darüber hinaus müsse man jedoch feststellen, dass sich im Februar das Gleichgewicht etwas verschoben habe: Die USA, Mexiko und Kanada hätten zusammen mit einigen kleineren Ländern die Produktion gegenüber Januar etwas stärker ausgeweitet, als andere Länder wie Venezuela, Saudi-Arabien und Kolumbien die Produktion eingeschränkt hätten. Im Januar sei global noch eine Kontraktion der Ölproduktion um 1,5 Mio. Barrel/Tag zu verzeichnen gewesen, im Februar sei ein Anstieg um rund 200.000 Barrel/Tag zu beobachten gewesen.



Derweil deute die Zählung der Ölbohrstellen in den USA, die zuletzt um acht auf 816 gefallen sei, auf eine geringere Förderung in den Vereinigten Staaten hin.



Interessant sei in diesem Zusammenhang eine von der Federal Reserve Bank Dallas veröffentlichte Umfrage für Q1 2019, in der die Förderunternehmen nach ihrem Breakeven-Preis für bestehende und für neue Ölbohranlagen gefragt worden seien. Konkret habe die Frage gelautet: Welchen WTI-Preis würden Sie benötigen, um die operativen Kosten (OPEX) bestehender Anlagen zu decken? Für Shale-Öl-Anlagen ergebe sich eine enorme Bandbreite. Die teuersten Anlagen würden einen Preis von 65 US-Dollar/Barrel benötigen, die günstigsten von nur 6 US-Dollar/Barrel. Im Durchschnitt müsse man mit einem Breakeven-Preis von etwa 32 US-Dollar/Barrel rechnen.



Bei neuen Ölbohranlagen sei die Streuung deutlich geringer. Hier seien die Teilnehmer der Umfrage gefragt worden, welchen WTI-Preis sie benötigen würden, damit eine neue Bohranlage profitabel sei. Der höchste Wert, der von den Teilnehmern angegeben worden sei, liege bei 75 US-Dollar/Barrel, der niedrigste Wert bei 20 US-Dollar/Barrel. Im Durchschnitt ergebe sich ein Preis von etwa 50 US-Dollar/Barrel. Gegenüber den Umfragewerten von Q1 2018 ergebe sich für die Ölförderregionen keine eindeutige Tendenz.



Insgesamt sei festzustellen, dass mit einem WTI-Ölpreis von 62 US-Dollar/Barrel die meisten bestehenden Anlagen auf der sicheren Seite seien. Es sei aber noch kein Preisniveau, bei dem die Ölunternehmen massiv neu investieren würden. Hier müsste noch ein Preisanstieg von vermutlich etwa 10 US-Dollar dazukommen, um die Investitionen in diesem Sektor wieder anzuregen. Ein derartiges Szenario würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank angesichts der allgemeinen Abkühlung der Weltwirtschaft für eher unwahrscheinlich halten. (Ausgabe vom 04.04.2019) (05.04.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den Rohölmärkten war in den vergangenen Tagen eine regelrechte Rally zu beobachten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Brent liege nunmehr bei 69,2 US-Dollar/Barrel gegenüber einem Stand von 67,60 US-Dollar/Barrel per Ende März. Der Preisanstieg bei WTI sei sogar noch etwas größer ausgefallen, sodass sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Ölsorten auf rund 7 US-Dollar reduziert habe. Im März habe die Differenz in der Spitze bei 9,8 US-Dollar gelegen. Auch bei den Terminkurven sei eine gewisse Angleichung festzustellen. Beide Kurven seien grundsätzlich in Backwardation (Spotpreis > Terminkurs), wobei dies für die Brent-Kurve schon seit geraumer Zeit gelte, die WTI-Kurve habe sich diesem Zustand zuletzt jedoch angenähert. Backwardation spreche grundsätzlich für eine Situation einer Überschussnachfrage, die nunmehr vom Brentmarkt allmählich auf den bis vor kurzem überversorgten amerikanischen WTI-Markt "überschwappen" dürfte.Fundamental scheine ein wichtiger Faktor Russland zu sein, das offensichtlich seine Produktion weiter gedrosselt habe und damit dem im Rahmen des OPEC Plus-Abkommens getroffenen Förderziels von 11,4 Mio. Barrel/Tag näher gekommen sei. Die Einhaltung des OPEC Plus-Abkommens sei generell weiterhin dadurch gewährleistet, dass Saudi-Arabien die Vorgaben tendenziell übererfülle und auch bei den anderen OPEC-Staaten die Kürzungsziele im Großen und Ganzen erfüllt würden. Darüber hinaus würden Iran, Venezuela und Libyen, die von dem Abkommen ausgenommen worden seien, eine wichtige Stütze für den Ölmarkt bleiben, da sie aufgrund von Sanktionen und/oder politischen Problemen in ihren Förderkapazitäten eingeschränkt seien. Der Anstieg der ungeplanten Produktionsausfälle im Februar, die sich auf knapp 3 Mio. Barrel/Tag gegenüber einem Durchschnittswert für 2018 von 1,7 Mio. Barrel/Tag belaufen hätten, unterstreiche diese Aussage.