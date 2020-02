Die Sorge vor den negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Ölnachfrage dominiere weiterhin die Gemütslage am Ölmarkt. Vor allem in China führe die Ungewissheit über Dauer und Ausmaß der Nachfragebelastung derzeit zu weit unter Normalniveau liegenden Handelsvolumina für Öl und Gas. Auch die Meldung, dass die Zahl der Neuinfektionen am vergangenen Mittwoch erstmals seit dem Ausbruch zum Jahresbeginn rückläufig gewesen sei, habe im aktuellen Umfeld nicht für eine Entspannung der Ölhändler genügt.



Unterdessen habe das Überwachungskomitee der OPEC+ die Empfehlung für eine sofortige zusätzliche Kürzung der Fördermengen um 600 Tsd. bpd gegeben. Auch wenn derartige Produktionskürzungen kurzfristig für eine Stabilisierung der Ölpreise sorgen dürften, sei die Umsetzung aufgrund der notwendigen Einstimmigkeit und der unterschiedlichen Interessenslagen zwischen der OPEC und dem wichtigsten Allianzstaat, Russland, durchaus fraglich.



Am aktuellen Rand stelle sich die fundamentale Überversorgung jedoch ohnehin aufgrund massiver Outputverluste in Libyen nicht sehr kritisch dar. Seit Mitte Januar würden die Truppen der selbsternannten Nationalarmee um General Haftar wichtige Ölfelder und Hafenterminals besetzt halten und Raffinerien und Export von der Ölversorgung abschneiden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters würden dem Markt durch die Blockaden aktuell über 1 Mio. Barrel pro Tag entzogen, der libysche Output sei von 1,2 Mio. bpd auf lediglich rund 180 Tsd. Fass pro Tag gesunken. Was zu anderen Zeiten für kurzzeitige Kursgewinne des Schwarzen Golds sorgen würde, verpuffe in der aktuellen Lage jedoch nahezu vollständig. Der Blick bleibe auf das Coronavirus gerichtet.



Sollte eine Verschlechterung der Situation ausbleiben, sollten die Ölpreise nach den herben Verlusten der letzten Wochen in den kommenden Monaten wieder Unterstützung erfahren. (Ausgabe vom 10.02.2020) (11.02.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem erneuten Kurssturz zum Handelsstart am Montag fanden die Ölpreise bei USD 54 pro Barrel Brent einen zwischenzeitlichen Boden und bewegten sich im weiteren Verlauf der Vorwoche in einem Seitwärtskanal, so die Analysten der Nord LB.In Summe stehe bei einem Schlusskurs von USD 54,47 pro Fass Brent jedoch wieder ein merklicher Wochenverlust zu Buche.