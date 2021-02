Das dominierende Thema der Ölnachfrage bleibe dabei die Coronakrise, die nach wie vor ein globales, also nicht nur auf Europa beschränktes Problem sei. Statistiken würden z.B. zeigen, dass der kommerzielle Luftverkehr seit August 2020 beharrlich auf dem Niveau von 60% im Vergleich zum Vorjahr verharre. Rund um den Globus würden die Fluggesellschaften derzeit ihre bereits für Februar und März geplanten Flüge annullieren. China verschärfe die Reisebestimmungen vor dem Neujahrsfest, zu dem unter normalen Bedingungen Reisebetrieb wie in Europa zu Weihnachten herrsche. Auch dort sei die Befürchtung offenbar groß, dass die Mutationen des Virus die erreichten Erfolge zunichte machen könnten.



Als positiv sei zu sehen, dass der individuale motorisierte Verkehr allenthalben von der laufenden Pandemiewelle weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werde wie im März 2020. Das mache vor allem Mut, weil es darauf hindeute, dass bestimmte Teile der Wirtschaft (fast) normal weiterlaufen würden.



Aus OPEC+-Kreisen sei durchgesickert, dass die Anfang Dezember 2020 bzw. Januar 2021 beschlossenen Fördermengen wohl sehr diszipliniert umgesetzt würden. Insgesamt sei die OPEC+ ja von ihrem über lange Zeit formulierten Ziel höherer Quoten abgewichen und habe die Zügel überraschend kräftig angezogen. Immer mehr Experten würden dabei davon ausgehen, dass die OPEC+ die "goldene Mitte" aktuell bei einem Preis zwischen 50 und 55 USD/b sehe. Ein Preis über 60 USD/b würde die nordamerikanischen Schieferölproduzenten wieder auf den Plan rufen und die OPEC+ Marktanteile kosten. Von dort höre man, dass sich Frakingproduzenten zusammentun würden, um Synergien zu erzielen, während die Majors abseits stünden - ein Zeichen, dass es tatsächlich ein Kostenproblem gebe. Die Politik der OPEC+ scheine also, zumindest im Moment, aufzugehen. Vom am Mittwoch stattfindenden Ministertreffen würden keine Änderungen erwartet, das nächste Treffen auf höchster Ebene finde dann Anfang März statt. (Ausgabe 5 vom 01.02.2020) (02.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche pendelte der Preis der Sorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) im vergleichsweise engen Band zwischen 55 und 56 USD/b, so Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB.Auf Wochensicht ergebe sich ein kleines Plus von 0,6% auf 55,30 USD/b. Das ruhige Fahrwasser am Ölmarkt ist angesichts der Turbulenzen, die von den US-amerikanischen Aktienmärkten ausgingen (gehen?) und es bis in die Schlagzeilen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten brachten keineswegs selbstverständlich, wie der aktuell laufende Angriff auf den Silbermarkt zeigt, so die Analysten der NORD/LB.