Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie nach der IEA-Prognose war nur von kurzer Dauer, berichten Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB. WKN nicht bekannt) sei bis auf knapp 68 USD/b gestiegen. Anschließend hätten die Bären jedoch die Oberhand gewonnen. Zusammen mit den Aktienmärkten hätten auch die Ölpreise deutlich nachgegeben. Zum Wochenschluss hätten die Verluste jedoch eingegrenzt werden können und das Fass Brent habe bei 66 USD notiert, was einem Minus von knapp einem Prozent entsprochen habe.Die sich zuspitzende Lage in Indien habe den Aussichten auf eine kräftige Erholung der Weltwirtschaft und damit der Ölnachfrage einen Dämpfer verpasst. Das Land erlebe gerade eine dritte Infektionswelle. Sie scheine gegenüber den ersten beiden und auch im internationalen Vergleich um ein Vielfaches dramatischer zu sein. Dabei habe man zwischenzeitlich schon geglaubt eine gewisse Herdenimmunität erlangt zu haben. Die Verunsicherung resultiere daher nicht nur aus dem Verlauf der Ansteckungen, dem das Gesundheitswesen offensichtlich nicht mehr viel entgegenzusetzen habe, sondern auch, weil es sich um eine Virus-Variante handeln könnte, gegen die erworbene oder durch Impfung erhaltener Immunität nicht helfe. Die Datenlage sei aber nicht eindeutig und z.B. die WHO stufe die Mutation bisher nur als Beobachtungsfall ein (das gelte z.B. auch für die britische Version).Viele Faktoren würden das Bild verwischen, nicht zuletzt die Tatsache, dass das an Bevölkerung zweitgrößte Land auch noch eine Bevölkerungsdichte habe, die doppelt so hoch sei wie etwa in Deutschland. Zu beachten seien dabei die riesigen Metropolen, in denen die Menschen beengt und mit schlechter Infrastruktur leben müssten. So traurig das für die Menschen dort sein möge, für die Weltwirtschaft und -ölverbrauch habe die Entwicklung nach Einschätzung der Analysten der NORD/LB eher eine untergeordnete Bedeutung. Zwar habe das Land das fünftgrößte BIP der Welt, die außenwirtschaftliche Verflechtung sei aber sehr gering. Der Importanteil betrage nur 0,23% am BIP; der Einfluss auf die weltwirtschaftliche Entwicklung sei damit etwa halb so groß wie der von Deutschland. Der für den Ölmarkt wichtigere Ölverbrauch des Landes habe 2020 bei ca. 4,4 Mio. b/d gelegen, der nach bisherigen Prognosen 2021 auf 4,9 Mio. b/d steigen sollte. Ein halbes Prozent mehr oder weniger sei zwar nicht schön, aber auch nicht dramatisch (Ausgabe 17 vom 26.04.2021) (26.04.2021/ac/a/m)