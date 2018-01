Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wertverfall des US-Dollar lässt auch die Ölpreise weiter steigen, so die Analysten der Commerzbank.



Die US-Währung sei nach der Einführung von Schutzzöllen durch US-Präsident Trump und Äußerungen von US-Finanzminister Mnuchin gestern auf das niedrigste Niveau seit Ende 2014 gefallen. Brentöl habe sich im Zuge dessen auf 71,2 USD je Barrel verteuert. Der WTI-Ölpreis sei auf 66,4 USD je Barrel geklettert. Beides entspreche dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember 2014. Die US-Lagerdaten hätten beim Preisanstieg seit gestern nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Die US-Rohölvorräte seien in der letzten Woche laut US-Energieministerium um weitere 1,1 Mio. Barrel zurückgegangen. Dies sei der 10. Lagerabbau in Folge gewesen, gleichzeitig aber der geringste in diesem Zeitraum.



Dies könnte erst einmal der letzte Lagerabbau gewesen sein. Denn die Rohölverarbeitung falle inzwischen kräftig, während die Rohölproduktion weiter steige. Letzte Woche habe diese ein Rekordniveau von 9,9 Mio. Barrel pro Tag erreicht. Beide Trends dürften sich in den kommenden Wochen fortsetzen, was für steigende Rohölbestände spreche. Die Rohölvorräte in Cushing seien erneut kräftig um 3,2 Mio. Barrel gefallen und lägen erstmals seit Anfang 2015 unter 40 Mio. Barrel. Der Lagerabbau erkläre sich mit neuen Pipelinekapazitäten zur US-Golfküste. Zudem solle es zu geringeren Zuflüssen aus Kanada gekommen sein. Der kräftige Bestandsabbau in Cushing habe die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI auf unter 5 USD je Barrel gefallen lassen, was US-Rohölexporte weniger attraktiv mache. Die hohen Rohölexporte seien ebenfalls ein Grund für den Lagerabbau in den letzten Wochen gewesen. (25.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.