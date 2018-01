Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der Woche sah es noch so aus, als ob der Höhenflug bei den Ölpreisen auslaufen und die lange erwartete Korrektur anstehen würde, so die Analysten der Commerzbank.Maßgeblich dazu beigetragen habe der schwache US-Dollar nach Äußerungen von US-Finanzminister Mnuchin. Zwar habe US-Präsident Trump gestern Abend versucht, den dadurch entstandenen Eindruck zu verwischen, seine Regierung bevorzuge einen schwachen US-Dollar ("Ich möchte einen starken Dollar sehen"). So richtig gelungen sei es ihm allerdings nicht. Der US-Dollar nähere sich am Morgen bereits wieder den gestrigen Tiefständen. Solange der US-Dollar in der Defensive bleibe, werde ein stärkerer Preisrückgang am Ölmarkt wohl auf sich warten lassen.Die US-Erdgaslagerbestände seien letzte Woche unerwartet deutlich um 288 Mrd. Kubikfuß gefallen. Dies sei der stärkste Abbau für diese Berichtswoche seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 gewesen. Die Lagerbestände lägen inzwischen 17,5% unter dem 5-Jahresdurchschnitt und auf dem niedrigsten Niveau für diese Berichtswoche seit dem Jahr 2005. Der US-Erdgaspreis habe dennoch um 1,8% auf 3,45 USD je mmBtu nachgegeben. (26.01.2018/ac/a/m)