Bonn (www.aktiencheck.de) - Öl wurde im August so teuer gehandelt wie zuletzt Anfang März, so die Analysten von Postbank Research.



Und das, obwohl die OPEC+-Staaten, die USA und Kanada ihre Fördermengen um insgesamt circa 2,5 Millionen Barrel pro Tag erhöht hätten. Zudem seien im August die Erdöl-Lagerbestände in den USA abgebaut worden. Die Abwertung des US-Dollar gegenüber vielen anderen Währungen habe jedoch die Ölpreise außerhalb der USA verbilligt. Zudem würden die Ölterminkontrakte eine ungewöhnliche Struktur aufweisen - zum Beispiel würden Kontrakte auf WTI-Öl mit Laufzeit bis Dezember 2021 zurzeit mit einem hohen Aufschlag von 2,50 US-Dollar je Barrel auf den aktuellen Kontrakt gehandelt. Ähnlich wie die Käufer dieser Kontrakte sehe Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research Potenzial für Preissteigerungen in den kommenden Monaten, sofern die Ölproduzenten ihre Produktionsmengen weiterhin nur moderat hochfahren würden und sich die konjunkturelle Erholung rund um den Globus fortsetze. (02.09.2020/ac/a/m)





