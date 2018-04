Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn 2018 sind die Ölpreise (Brent: +8%, WTI: +11%) gestiegen, so die Analysten von Independent Research.



Der robusten Nachfrage stünden trotz einer US-Produktion auf Rekordniveau gestiegene Unsicherheiten auf der Angebotsseite gegenüber. Auf der arabischen Halbinsel hätten sich die politischen Spannungen insbesondere in den letzten Wochen verschärft (u.a. USA vs. Russland (Syrien)), was eine höhere Risikoprämie zur Folgegehabt habe. Darüber hinaus seien die OECD-Öllagerbestände in den letzten Monaten weiter gesunken und es werde angestoßen von Saudi-Arabien darüber diskutiert, dass Russland und die OPEC längerfristig zusammenarbeiten würden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte würden die Rohölpreisprognosen der Analysten für Ende 2018 auf 66,00 (bisher: 62,00) USD (Brent) bzw. auf 62,00 (bisher: 57,00) USD (WTI) lauten. (Investment Navigator Q1 2018) (20.04.2018/ac/a/m)







