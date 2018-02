Dennoch ist es gerade die Entwicklung der globalen Ölförderung, die nach Ansicht der Analysten der RBI den Ölpreisanstieg der letzten sieben Monate begünstigt hat. An vorderster Front seien hier natürlich die OPEC-Mitgliedsstaaten zu nennen. Die OPEC, aber auch Russland als kooperierendes Nicht-OPEC-Mitglied hätten in den vergangenen zwölf Monaten durch eine zuvor in dieser Form noch nicht dagewesene Förderdisziplin das Angebot am Markt künstlich verknappt.



Hinzugekommen sei, dass die zwei vom Kürzungsbeschluss ausgenommenen OPEC-Staaten Libyen und Nigeria ihre Ölförderung in der zweiten Jahreshälfte de facto nicht mehr hätten steigern können. In Sachen Umsetzung der OPEC-Länderquoten steche Venezuela auf den ersten Blick als Vorzugsschüler hervor. Mit 1,6 Mio. Fass pro Tag (FpT.) habe die Ölproduktion mehr als 20% unter dem erlaubten Fördermaximum gelegen. Allerdings sei das einzig und allein dem sich kontinuierlich verschlechternden Umfeld der Öl- und Gasindustrie in dem vom Staatsbankrott bedrohten Land geschuldet. Im Moment scheine für Venezuela ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher als eine Erholung der Ölproduktion.



Aber auch außerhalb der OPEC habe der Ölpreis im letzten Jahr auf der Angebotsseite Unterstützung bekommen. So sei die Ölförderung in China, dem weltweit siebtgrößten Ölproduzenten, im letzten Jahr um rund 10 Prozent zurückgegangen.



Die Ölnachfrage zeige sich angesichts der erfreulichen globalen Konjunkturentwicklung ebenfalls sehr robust. Nachdem diese im Vorjahr im Vergleich zu 2016 um 1,6% habe zulegen können, erwarte die Internationale Energieagentur IEA für 2018 einen Anstieg von immerhin noch 1,3%.



Für das vierte Quartal 2018 rechnen die Analysten der RBI damit, dass die mit Beginn des nächsten Jahres auslaufende OPEC-Vereinbarung schon seine Schatten vorauswerfen wird und so manches OPEC-Mitglied bereits beginnt, seine Ölproduktion auszuweiten. Daher würden die Analysten erwarten, dass die im dritten Quartal erfolgte Ölpreiserholung vorübergehend einen moderaten Dämpfer erhalte. Über das Jahr 2018 hinaus würden sie infolge der in den vergangenen Jahren ausgebliebenen Investitionen der Ölkonzerne nach wie vor mit einem Ölpreisanstieg rechnen. (02.02.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Preis für ein Fass Brent hat sich in der Zeit von Ende Juni 2017 bis Ende Januar 2018 um 44% verteuert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI hatten zwar Ende Mai einen deutlichen Anstieg (+21%) für diesen Zeitraum prognostiziert, das Ausmaß mit einem zwischenzeitlichen Überschreiten der USD 70-Marke hatten sie jedoch so nicht erwartet. Obwohl nach Meinung der Analysten diese Preisentwicklung aus fundamentaler Sicht nicht zur Gänze gerechtfertigt sei, mache das aktuelle Ölpreisniveau eine Anhebung ihrer bisherigen Prognosewerte notwendig. Nach wie vor würden die Analysten mit einem Rückgang des Ölpreises (Brent) in der ersten Jahreshälfte rechnen, gefolgt von einem Anstieg vor allem im dritten Quartal dieses Jahres. Für das Gesamtjahr 2018 ergebe sich nun ein Durchschnittspreis von USD 65 pro Fass Brent (zuvor USD 58).Die Analysten-Erwartung eines schwächeren Ölpreises in den nächsten Monaten lasse sich in erster Linie mit einer saisonal bedingt schwächeren globalen Ölnachfrage und einem damit verbundenen wahrscheinlichen Anstieg der globalen Öllager erklären. Eine US-Schieferölproduktion, die sich mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit zumindest 46 Jahren befinde und weiterhin deutliche Förderausweitungen verzeichne, sei ebenfalls ein Argument für einen Lageraufbau in den nächsten Monaten. Mit Brasilien, Kanada und Kasachstan (möglicherweise auch Großbritannien und Norwegen) gebe es noch weitere Produzentenländer, die ihre Ölproduktion in nächster Zeit steigern dürften.