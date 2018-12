Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das OPEC-Treffen Anfang Dezember mit Beteiligung Russlands hat eine Stabilisierung des Ölpreises nach sich gezogen, so die Analysten der DekaBank.



Denn die Teilnehmer hätten sich nach schwierigen Verhandlungen auf eine Fördermengenkürzung von 1,2 Mio. Barrels pro Tag geeinigt. Diese sei notwendig, um den globalen Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn derzeit übersteige das weltweite Ölangebot die Nachfrage. Dies liege zum einen an der konjunkturbedingt schwächeren Zunahme des globalen Ölbedarfs, zum anderen an der kräftigen Ausweitung der Ölförderung vor allem in Russland, Saudi-Arabien und in den USA. Die Analysten der DekaBank würden im Prognosezeitraum eine Stabilisierung des Ölpreises auf einem - im Vergleich zum aktuellen - etwas höheren Niveau erwarten. Jüngst habe Katar seinen Austritt aus der OPEC ab Januar 2019 verkündet, was jedoch aufgrund seines geringen Anteils an der OPEC-Ölförderung von nur 2% kaum Auswirkungen haben dürfte.



Perspektiven: Während am Ölmarkt zur Jahresmitte 2018 - auch aufgrund der erwarteten US-Sanktionen gegen den Iran - noch Angst vor Knappheit geherrscht habe, habe sich dies gegen Ende des Jahres umgekehrt. Einige große Produzenten wie SaudiArabien, Russland oder die USA hätten ihre Ölförderung im Verlauf von 2018 ausgeweitet, um die iranische Angebotslücke zu füllen. Mit dem faktischen "Wegfall" der Sanktionseffekte gegen den Iran (aufgrund umfangreicher Ausnahmen) sei der globale Ölmarkt Ende 2018 überraschend in eine Überversorgung gerutscht. So hätten die OPEC-Länder zusammen mit Russland im Dezember 2018 eine Produktionsdrosselung beschlossen, die den weltweiten Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen solle. Falls dies gelinge, dürften sich die Ölpreise im Verlauf von 2019 auf etwas höheren Niveaus verglichen mit Ende 2018 stabilisieren. Die weltweite Nachfrage nach Rohöl dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der Abkühlung der Konjunkturdynamik nur moderat zunehmen. Nicht zuletzt wegen der stark steigenden US-Ölförderung sei für den Prognosezeitraum daher kein Versorgungsengpass am Rohölmarkt absehbar. Die Analysten der DekaBank würden damit rechnen, dass der Ölpreis bis Ende 2020 im Durchschnitt etwas über 60 US-Dollar verharren werde, wobei auch mittelfristig ein nennenswerter Preisaufschlag der Sorte Brent gegenüber WTI bestehen bleiben werde. (11.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.