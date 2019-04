Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sowohl Brent als auch WTI fielen am frühen Nachmittag nach einem Bloomberg-Bericht, so die Experten von XTB.



Die Nachrichtenagentur habe gemeldet, dass Saudi-Arabien bereit sei, die Ölproduktion zu steigern, falls die iranischen Exporte zusammenbrechen sollten. Zur Erinnerung: US-Präsident Donald Trump habe gestern angekündigt, dass es keine neuen Ausnahmeregelungen geben werde, die es einigen Ländern erlauben würden, weiterhin iranisches Öl zu kaufen. Brent (OIL) sei als Reaktion darauf in Richtung der 74-USD-Marke gefallen. (23.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.