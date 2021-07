Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das erwartete Wirtschaftswachstum wurde in vielen Regionen der Welt übertroffen - das zeigt sich auch in der äußerst starken Entwicklung des Ölpreises, so Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG.Auch wenn es verlockend sei, sich auf die Nachfrage zu konzentrieren, dürften wir nicht aus dem Blick verlieren, dass es mächtige Player gebe, die sich eine Rückkehr der Stabilität an die Ölmärkte wünschen würden. Hier sei vor allem Big Oil und das Ölkartell OPEC+ zu nennen - obwohl die Energiewende den Spielraum dieser Akteure zunehmend begrenze. Interessant sei in diesem Zusammenhang die Warnung großer Förderländer, dass ein globaler Angebotsmangel bevorstehen könnte, falls Investments in die Ölförderung weiterhin stagnieren würden.Ein Blick auf den CoT-Report der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verrate, dass institutionelle Anleger vor allem auf der Long-Seite zu finden seien (82%). Retail-Anleger würden dem Ölpreis hingegen mehrheitlich kein weiteres Aufwärtspotential zutrauen. Hier würden sich 58% der Investoren short positionieren. (29.07.2021/ac/a/m)