Ab Mitte der Woche seien dann die sich türmenden Nachrichten über des zunehmende Infektionsgeschehen in vielen Teilen der Welt negativ bewertet worden. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle scheine sich auch in den Zahlen zum Ölmarkt zu bestätigen. Auf der Angebotsseite scheine sich die seit einigen Wochen zu verzeichnende Entspannung nicht fortzusetzen. Wood Mackenzie habe am Sonntag berichtet, dass die Lagerbestände in den USA zuletzt wieder gestiegen seien. Die Produktion habe in der zweiten Juniwoche ihren Tiefpunkt bei 9,7 Mio. bpd durchschritten und sei seitdem auf 10,9 Mio. bpd gestiegen, ein Anstieg, der der gesamten Förderung des Vereinigten Königreiches entspreche.



Der Vorrat unvollendeter Bohrungen deute außerdem darauf hin, dass weitere Steigerungen zu erwarten seien. Offenbar hätten die Produzenten in Nordamerika die relativ gute Entwicklung der Ölpreise und den allgemeinen Optimismus zum Anlass genommen, ihre Förderung wieder hochzufahren. Entsprechend seien Stimmen laut geworden, die infrage stellen würden, dass die von der OPEC+ für August geplante Ausweitung der Ölproduktion möglicherweise zu früh komme. Zur Interpretation der Ölpreisentwicklung sei der Wechselkurs des US-Dollar wieder in den Vordergrund getreten. Der Greenback habe sich in Euro allein in der letzten Woche um fast 3 Cent auf 1,16 verbilligt. Seit Ende Juni sei er um 3,6% gefallen. Die, vorsichtig ausgedrückt, unübersichtliche politische Lage in den USA und die Einigung der Europäer würden ein weiteres Abrutschen des Dollar nahe legen.



Das in USD abgerechnete Öl verbillige sich so in anderen Währungen. Ein Teil des Ölpreisanstieges der letzten Wochen sei entsprechend nur nominell, während der Markt tatsächlich weniger fest sei, als er aussehe. Die Analysten würden erneut keinen Grund sehen, von ihren vergleichsweise konservativen Prognose abzuweichen. (27.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Öl der Sorte Brent verteuerte sich auf Wochensicht um 1,2% von 43,0 auf 43,5 USD pb, so die Analysten der Nord LB.Der Preis für WTI sei um 4,7% von 40,8 auf 41,3 USD pb etwas stärker gestiegen. Im Wochenverlauf hätten die Preise am Mittwoch kurzzeitig den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht, seien dann jedoch zurückgefallen. Insgesamt würden die Ölpreise damit in der engen Spanne bleiben, die sie seit Anfang Juni ausgebildet hätten. Der Anstieg bis zur Wochenmitte sei dem Schwung der Aktienmärkte gefolgt, der zumindest zum Teil auf die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket zurückzuführen sei. Die gute Stimmung habe allgemein für festere Rohstoffnotierungen gesorgt.