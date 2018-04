Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis steigt und steigt und steigt, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Erfahrene Anleger würden wissen: An der Börse sei eines sicher - und zwar, dass nichts sicher sei. Daher sollte auch ein Ölpreis von 100 Dollar auf mittlere Sicht nicht ausgeschlossen werden. Vor allem die geopolitischen Spannungen in einigen ölreichen Staaten würden derzeit den Preis in die Höhe treiben. Sollte sich die Lage nicht zeitnah beruhigen, könnte dies den Kurs weiterhin beflügeln. Würden nun noch die USA - wie von einigen Experten vermutet - erneut Sanktionen gegen den Iran verhängen, dürfte dies den Preis zusätzlich in die Höhe treiben.Auch die OPEC könnte dazu beitragen, dass es mit dem Ölpreis weiter aufwärts gehe, gebe es Medienberichten zufolge doch Überlegungen, wonach die bis Ende 2018 beschlossene Förderdrosselung der OPEC-Staaten und einiger Nicht-OPEC-Länder recht zeitnah verlängert werden könnte. Und: Ob die stetig steigende US-Ölförderung die Lücke füllen könne, sei unter Experten umstritten. Fakt sei: Die globalen Rohöl-Lagerbestände würden derzeit nachgeben. Sollte dieser Trend anhalten, sei selbst ein Kurs von 100 USD nicht mehr ausgeschlossen. (20.04.2018/ac/a/m)