Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Bei Redaktionsschluss (9. März 2020, 18 Uhr) war der Ölpreis seit Freitagabend als Reaktion auf den Beginn des Ölpreiskriegs durch Saudi-Arabien um 18% eingebrochen, so François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist von La Française AM.Die Folgen seien sehr negativ für die Schieferölproduzenten in den USA; die Experten von La Française AM würden ihren Break-Even-Preis auf 45 bis 50 Dollar schätzen. Der Brent Crude Oil Future Dezember 2020 werde derzeit zu 37 Dollar gehandelt. Die meisten Produzenten würden nicht bestehen können, sollte der Preis auf diesem Niveau bleiben. Dies wirke sich folglich auch sehr negativ auf den US-High Yield-Markt aus, da US-High Yield-Energy-Unternehmen etwa 12% des Segments ausmachen würden.Die Folgen seien offensichtlich sehr negativ für die Break-Even-Inflationserwartungen aber sehr positiv für G7-Anleihen: Dies sei einer der Hauptgründe für den plötzlichen Rückgang der Zinsen in den G7-Ländern. Mittelfristig sähen die Experten von La Française AM auch einige positive Auswirkungen, insbesondere für die europäischen Länder, die den größten Teil ihres Öls importieren würden. (Ausgabe vom 09.03.2020) (10.03.2020/ac/a/m)