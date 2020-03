In ihrem Basisszenario gehen die Analysten der RBI von keiner schnellen Einigung zwischen der OPEC und Russland aus. Einerseits seien beide Seiten relativ gut gerüstet: Russland habe über die letzten Jahre ein ordentliches Polster in Form von Währungsreserven aufgebaut und insgesamt rund USD 500 Milliarden an Puffer für die Einnahmeausfälle durch den niedrigeren Ölpreis. Saudi Arabien habe ähnlich hohe Rücklagen und dazu den Vorteil, die bei weitem niedrigsten Kosten pro Fass Öl zu haben, wie aus den IPO-Unterlagen der Saudi Aramco ersichtlich sei. Beide Seiten könnten den jetzigen Ölpreis also durchaus für einige Quartale überstehen. Andererseits würden die Gegenspieler auch jeweils Ziele mit der aktuellen Preispolitik verfolgen. Russland gehe es hierbei vorwiegend um den Marktanteil, der in den letzten Jahren an US-Schieferölproduzenten verloren worden sei. Quasi alle gekürzten Volumen der OPEC+-Staaten seien von der rasant wachsenden US-Schieferölproduktion übernommen worden.



Russland dürfte versuchen die COVID-19 bedingte Ölpreisreduktion durch ein Ende der Kürzungen weiter zu drücken, um damit US-Schieferölproduzenten aus dem Markt zu drängen. Das gewünschte Resultat dürfte aber einige Monate auf sich warten lassen, da viele Schieferölunternehmen gegen Preisrückgänge gehedged seien. Saudi Arabien im Gegenzug gehe es vor allem um den Erhalt der Vorherrschaft in der OPEC+. Dementsprechend schnell und hart sei die Reaktion auf den russischen Ausstieg ausgefallen. Anzunehmen sei daher, dass Saudi Arabien mit dieser "Bestrafung" weiter mache, bis Russland einknicke oder zumindest beide Seiten sich so einigen würden, dass keine Partei das Gesicht verliere. Dafür sehen die Analysten der RBI aber noch keine Anzeichen. Eine erste Erholung des Ölpreises würde man damit erst gegen Ende des Jahres sehen, wenn die Wirtschaft nach Beendigung des Stillstandes durch den Coronavirus, wieder Fahrt aufnehme und es zu einer nachfrageseitigen Entlastung am Ölmarkt komme.



Sollte es nach Normalisierungstendenz im Zuge der Erholung um die COVID-19 Pandemie doch zu einer zeitnahen Neuauflage Kooperation zwischen der OPEC und Russland kommen, würden die Analysten der RBI einen noch rascheren Preisanstieg gegen Jahresende 2020 erwarten.



Auf die nächsten Monate dürften uns die niedrigen Ölpreise wohl noch einige Zeit Gesellschaft leisten, so die Analysten der RBI. Der Preiskampf zwischen Saudi Arabien und Russland führe zusammen mit den globalen Nachfrageausfällen durch die Coronavirus-Pandemie zu einem bisher noch nie dagewesenen Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt in Form von bis zu 14 Millionen Fass am Tag. Ein derartiger Ölpreisschock nach unten sei Neuland und bringe auch - da Öl ein physisches Gut sei - logistische Probleme mit sich. Neben Engpässen beim Transport (die die Frachtpreise zeitweise verzehnfacht hätten) spiele hier vorwiegend die Lagerung des billigen Öls eine Rolle. Die geschätzte Kapazität der Festlandlager liege zwischen 1.000 und 1.500 Millionen Fass (genau Zahlen würden hier keine vorliegen), was bedeuten würde, dass man bei einer unerwarteten Ausdehnung der COVID19 Krise hier an die Grenzen stoßen könnte. Dies würde eine Ölpreisentwicklung in Richtung USD 15-20 bedeuten. Zurzeit erwarten die Analysten der RBI dies jedoch nicht, da der wahrscheinlichste Verlauf der Maßnahmen der einzelnen Länder eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten im Zuge Q3/Q4 2020 sieht und damit den Ölpreis gegen Jahresende wieder stützen sollte. (24.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Russland kündigte Anfang März die Zusammenarbeit mit den OPEC-Staaten auf und beendete damit die gemeinsamen Kürzungen der Erdölförderung. Zu diesem Zeitpunkt schien der COVID-19 Virus noch unter Kontrolle in China und man meinte eine großflächige globale Ausbreitung sei verhindert worden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Seitdem habe sich - trotz des kurzen Zeitraums - einiges geändert. So habe die rapide Ausbreitung des Virus zum quasi kompletten Erliegen von Teilen der Wirtschaft in weiten Gebieten der Welt und besonders in Europa geführt. Auch in den USA seien mittlerweile die Weichen in Richtung Notstop gestellt worden. In Folge dessen habe sich quasi über Nacht ein großer Teil der weltweiten Rohölnachfrage in Luft aufgelöst. Dank des Stillstandes in der Luftfahrt, im Personenverkehr und der Schließung aller nicht notwendigen Geschäfte in weiten Teilen Europas, aber auch in Nord- und Südamerika, dürfte sich der Einbruch der globalen Nachfrage auf ca. 10 Millionen Fass/Tag belaufen (10% der globalen Nachfrage) oder mehr. Gleichzeitig habe Saudi Arabien die eigene Ölproduktion als Reaktion auf den russischen Ausstieg deutlich angekurbelt. Das Resultat sei demnach eine massive Überproduktion und ein daraus folgender Verfall des Ölpreises um mittlerweile rund 60% seit Jahresanfang.