Bonn (www.aktiencheck.de) - An den Ölmärkten fielen die Preise der Sorten Brent und WTI zu Beginn der Woche auf Fünf-Monats-Tiefs, so die Analysten von Postbank Research.



Gründe seien vor allem die wegfallende Nachfrage in erwarteter Höhe von zirka 500.000 Barrel pro Tag aufgrund lokaler Lockdowns in Europa, die wieder ansteigende Ölproduktion in den USA und die Rückkehr Libyens als Ölproduzent an die Weltmärkte seit Ende Oktober gewesen. Libyen sei nicht an die von den OPEC-plus-Staaten vereinbarten Produktionskürzungen gebunden und dürfte Schätzungen zufolge im November 750.000 Barrel und im Februar 2021 eine Million Barrel pro Tag an zusätzlichem Ölangebot an die Märkte liefern. Allerdings seien aus Russland Signale gefolgt, nach denen die dortigen Ölproduzenten nun doch einer beabsichtigten Verlängerung der OPEC-plus-Produktionskürzungen bis zum April 2021 zustimmen dürften. Im Laufe der Woche seien die Ölpreise zwar etwas angestiegen, Potenzial für signifikantere Zugewinne sollte dennoch erst nach Abflauen der Coronavirus-Pandemie bestehen. (06.11.2020/ac/a/m)





