Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Sentiment an den Ölmärkten hat sich in den letzten Wochen aufgrund positiver Tendenzen auf der Angebots- sowie der Nachfrageseite merklich aufgehellt und den Ölpreisen zur dritten Gewinnwoche in Folge verholfen, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.In den USA habe die nationale Energiebehörde EIA in der vergangenen Woche gar den ersten Rückgang der Benzin-Lagermengen seit Januar berichtet. Fast genau einen Monat nach dem historischen Ölpreiscrash auf rund Minus USD 38 im WTI-Terminhandel sähen die Marktakteure dem am Dienstag auslaufenden Juni-Terminhandel deutlich gelassener entgegen als noch vor wenigen Wochen. Auch die Abnahme der "Supercontango-Struktur" im Terminhandel, bei der starke Preisabschläge kurzfristiger Öllieferungen gegenüber späteren Lieferungen ein Überangebot und Lagerknappheiten anzeigen würden, signalisiere eine positivere Grundhaltung der Märkte.Trotz dieser positiven Tendenzen sei es für eine Entwarnung aus Sicht der Analysten der NORD/LB noch zu früh. Wie die IEA vergangenen Donnerstag betont habe, sei der Ölmarkt durch die Corona-bedingte Nachfrageschwäche weiterhin deutlich von einem fundamentalen Gleichgewicht entfernt. Insbesondere in den USA, dem Ziel von über 30 prall gefüllten Supertankern aus dem Persischen Golf, drohe in der zweiten Maihälfte und im Juni ein erneutes deutliches Überangebot und Lagerknappheiten. Darüber hinaus fuße das positive Momentum am Ölmarkt maßgeblich auf der Hoffnung einer schnellen sowie deutlichen Nachfrageerholung. Diese Hoffnung könnte sich im Falle einer zweiten Corona-Infektionswelle bei gelockerten Lock-Down Maßnahmen jedoch jäh zerschlagen. Die Abwärtsrisiken im Ölpreis sind entsprechend groß, wir behalten Risikoabschläge bei, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 21 vom 18.05.2020) (18.05.2020/ac/a/m)