Ganz anders sehe dies bei Brent aus. Hier ergebe sich seit einigen Wochen eine ungewöhnlich starke Backwardation (Spotpreis höher als Terminkurs). Zwischen dem Preis des nächstgelegenen Future und dem des in rund vier Monaten fälligen Future liege eine Differenz von 3 US-Dollar. Das sei der höchste Wert seit 2013. Der Grund sei darin zu finden, dass russische Öllieferungen in den Westen aufgrund der Verunreinigung mit Chemikalien gestoppt worden seien und das bis dahin gelieferte Öl sogar zurückgepumpt werde. Konkret gehe es um einen überhöhten Anteil an organischem Chlorid, das Schaden an Raffinerien anrichten könne. Das Öl sei über das Pipeline-System Druschba hauptsächlich nach Deutschland, Polen, Weißrussland und Ukraine gekommen. In Deutschland seien vor allem die Raffinerien in Ostdeutschland von den Lieferunterbrechungen betroffen.



Angeblich sollten die Probleme im Juni wieder behoben sein. Dann sollte sich auch die Terminkurve wieder etwas normalisieren bzw. flacher werden.



An der geopolitischen Front habe die Angst vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran die Marktteilnehmer weniger stark verschreckt, als man vielleicht hätte erwarten können. Präsident Trump habe auf seinem Besuch in Japan einen etwas milderen Ton gegenüber dem Iran angeschlagen. Wenngleich dieser Eindruck erfahrungsgemäß rasch wieder weggewischt werden könne, scheine das Thema die Märkte derzeit zumindest nicht in Atem zu halten.



In den kommenden Wochen sei auf das nahende OPEC-Treffen und vorbereitende Statements insbesondere vonseiten Saudi-Arabiens zu achten. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden nur an eine eingeschränkte Bereitschaft der OPEC-Länder und der Partnerländer unter Führung von Russland glauben, die Quoten auf dem jetzigen Stand beizubehalten oder gar zu verschärfen. (Ausgabe vom 29.05.2019) (30.05.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen ging es an den Ölmärkten wieder relativ lebhaft zu, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Der Preis für Brent sei am 23. Mai auf 67 US-Dollar/Barrel gesunken, ein Minus von rund 9 US-Dollar gegenüber einem Monat zuvor. Die Sorte WTI sei im gleichen Zeitraum ebenfalls um 9 US-Dollar auf zeitweise 57 US-Dollar eingebrochen, sodass prozentual hier ein größerer Verlust zu verzeichnen sei. Gleichzeitig habe sich in den letzten Tagen die Differenz zwischen dem Brent- und dem WTI-Preis auf über 10 US-Dollar ausgeweitet. Der Durschnitt seit 2014 liege bei 5 US-Dollar. Während die Themen Handelskrieg und geopolitische Spannungen rund um den Iran und Venezuela weiterhin die Marktlage bestimmen würden, sei der jüngste Preisverfall durch die Lagerbestandsdaten in den USA ausgelöst worden.