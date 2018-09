In der Tat, der globale Ölmarkt sei spürbar eng. Mit der Wiedereinführung der Sanktionen gegenüber dem Iran dürfte sich die Situation weiter anspannen. Dies spreche für weiteres Preispotenzial bei Öl. Daher könnte es durchaus temporär dazu kommen, dass die Preise für Rohöl wichtige Marken wie beispielsweise 85, 90 oder 95 US-Dollar/Barrel in den kommenden Monaten testen sollten. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass die künftige Preisentwicklung eine Einbahnstraße ist, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Denn unabhängig von der Entscheidung des Ölkartells vom vergangenen Wochenende in Algiers sei davon auszugehen, dass die OPEC die Fördermenge weiter erhöhen dürfte und das Ablehnen der Förderausweitung vor allem dadurch bedingt sei, dass kurzfristig keine weiteren Förderkapazitäten zur Verfügung stünden. Dies könnte in ein bis zwei Monaten allerdings anders aussehen, sodass die Kern-OPEC und Russland zumindest einen Teil des verlorenen iranischen Angebots kompensieren werde und der Preisdruck abnehme. Daher fühlen wir uns sehr komfortabel mit unserer Preisprognose von durchschnittlich 80 US-Dollar, auch wenn es zwischenzeitlich zu Preisspitzen kommen sollte, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Dennoch: Die Risiken für die Ölpreisentwicklung seien kurzfristig klar nach oben gerichtet, denn Kandidaten für weitere Produktionsausfälle gebe es genügend. Drei Länder, die für das Gros der Produktionsvolatilität stünden - namentlich seien dies: Libyen (Wahlen im Dezember), Nigeria (Wahlen im Februar) und Venezuela - könnten jederzeit für weitere Produktionsausfälle sorgen. Anzumerken ist allerdings, dass sowohl in Nigeria als auch in Libyen die Produktion gegenwärtig deutlich über unseren Erwartungen liegt, so die Analysten der HSH Nordbank AG. So habe laut Angaben der nationalen libyschen Ölgesellschaft, die Produktion seit Juni um 300 Tsd. Barrel/Tag ausgeweitet werden können, was in etwa dem bisherigen Produktionsrückgang aus dem Iran entspreche. Möglicherweise neue US-Sanktionen gegenüber Venezuela bestätigen uns in unserer Sicht, dass die Produktion in Venezuela kontinuierlich weiter abnimmt und im kommenden Jahr sogar unter 1 Mio. Barrel/Tag fallen könnte, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Jedoch gebe es auch für Venezuela Hoffnung, dass der Rückgang der Produktion ein Ende nehme, denn erst in der vergangenen Woche habe es eine Vereinbarung mit China zur Finanzierung der venezolanischen Ölproduktion gegeben.



Kurz gefasst lasse sich sagen, dass ein Investment in Öl in den kommenden Monaten eine überzeugende Renditechance biete. In unserem jüngsten Rohstoffmonitor zu Öl haben wir argumentiert, dass im vierten Quartal 2018 und im ersten Quartal 2019 durch eine annualisierte Rendite einer Long-Positionierung, resultierend allein aus dem positiven Carry (positiver Rollgewinn), von 23% möglich ist, so die Analysten der HSH Nordbank AG. (Ausgabe vom 27.09.2018) (28.09.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent erreichte in den vergangenen Handelstagen mit knapp 82 US-Dollar/Barrel den höchsten Stand seit November 2014, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der Auslöser für die jüngste Rally liege auf der Hand: Der seit einigen Wochen spürbare Rückgang der Exporte aus dem Iran. Diese seien früher und schneller zurückgegangen als die Analysten der HSH Nordbank AG erwartet hätten. Zudem hätten sich die restlichen OPEC-Länder und Russland am vergangenen Wochenende nicht dazu durchringen können, die Produktion signifikant zu erhöhen. Des Weiteren sei eine Stabilisierung des Nachfragewachstums bei 1,7 Mio. Barrel/Tag YoY zu erkennen. Nicht zuletzt sei seit August wieder eine spürbare Zunahme der chinesischen Importe sowie ein lokaler Lageraufbau zu beobachten - dies sei positiv für die globalen Benchmark-Ölpreise, da die Preisfindung vor allem von den OECD-Lagerbeständen abhängig sei. Insgesamt spreche dies für ein anhaltend positives fundamentales Bild, das auch bereits dazu geführt habe, dass einige Marktakteure einen "Call" auf 100 US-Dollar/Barrel ausgegeben hätten.