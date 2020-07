Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei ihrem gestrigen Treffen hat die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC+) die Kürzungen der Förderquoten von -9,7 mbpd (Millionen Barrel pro Tag) im Juli auf -8,1 mbpd für August reduziert, so Michel Salden, Head of Commodities bei Vontobel Asset Management.Die Ölmärkte würden im Jahr 2021 stark unterversorgt sein, da sich die westlichen Öl-Riesen hauptsächlich aufgrund von ESG-Beweggründen aus dem Markt zurückziehen und die Investitionen für neue Produktionen zurückfahren würden. Nur Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) würden die Produktionskapazitäten stabil halten, während ihre europäischen Pendants Investitionen von der Ölförderung auf Gas und erneuerbare Energien umverteilen würden. Während sich die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2021 vollständig normalisieren dürfte (nur die Nachfrage nach Düsentreibstoff hinke hinterher), werde die Nachfrage nach Benzin und Kunststoffen im Jahr 2021 schneller wachsen.Die rückläufige Ölförderung der westlichen Ölgiganten weise daraufhin, dass die OPEC+ ihren Marktanteil erheblich von derzeit rund 37 mbpd auf 45 mbpd bis Ende 2021 steigern können dürfte. Im Grunde genommen dürfte ihr Marktanteil und ihre Dominanz in 12 Monaten um 10% wachsen. Vontobel Asset Management erwarte also in den nächsten 18 Monaten strukturelle Produktionssteigerungen durch die OPEC+ ohne jegliches Abwärtsrisiko für die Ölpreise, wodurch den US-amerikanischen Schieferölproduzenten Marktanteile entzogen würden. (16.07.2020/ac/a/m)