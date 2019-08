Bei alledem sei klar: Eine global schwächere Ölnachfrage - die IEA gehe mittlerweile für dieses Jahr nur noch von einem Zuwachs von 1,1 Mio. Barrel/Tag aus (bisher: 1,2 Mio. Barrel/Tag) - verschärfe den Kampf um Marktanteile und destabilisiere das OPEC-Kartell. Die ersten Bruchstellen dürften vor allem bei den Nicht-OPEC-Staaten auftreten, die sich seit einigen Jahren im Rahmen der Abkommen von OPEC+ in das Preiskartell hätten einbinden lassen.



Gemessen an der Terminkurve sei der Markt bei den derzeitigen Preisen nahezu im Gleichgewicht. Beide Sorten seien nur leicht in Backwardation (Spotpreis größer als Terminpreis). Die Backwardation habe sich bei Brent in den letzten Monaten kräftig zurückgebildet, nachdem sich die Lieferprobleme der Druzba-Pipeline aufgelöst hätten.



Auffällig sei zudem, dass der Spread zwischen der Sorte Brent und WTI von rund 11 US Ende Mai auf rund 4 US-Dollar zurückgegangen sei. Da die Ölmärkte Amerikas und Europas bis zu einem bestimmten Grad segmentiert seien, würden die Analysten diese Einengung des Spreads bei sinkenden Preisen dahingehend deuten, dass die Nachfrage nach Öl in Europa stärker unter Druck geraten sei als in den USA, da hierzulande die Konjunktur schwächer laufe.



Das könne sich ändern, denn die Fallhöhe der USA, dessen Volkswirtschaft heute noch recht stark wachse, sei höher als die bereits jetzt angeschlagene Euro-Wirtschaft. In den USA sei der massivste Rückgang der Ölnachfrage in der Rezession von 1980 bis 1982 zu verzeichnen gewesen, als im Tiefpunkt 4 Mio. Barrel/Tag weniger verbraucht worden seien. In der noch schwerwiegenderen Rezession von 2008/2009 sei lediglich ein Nachfragerückgang um 2 Mio. Barrel/Tag zu verzeichnen gewesen.



Für Deutschland ergebe sich ein ähnliches Bild. Anfang der 80er Jahre sei die Nachfrage um rund 300.000 Barrel/Tag gesunken und in der schweren Finanzmarktkrise von 2008/2009 sei ein Rückgang um 200.000 Barrel/Tag zu verzeichnen gewesen. Interessanterweise sei bei der Rezession von Beginn der 1990er Jahre in Deutschland die Nachfrage ohne Unterlass gestiegen. Hier möge die deutsche Einheit beispielsweise im Zuge des Einbaus von Ölheizungen in ostdeutschen Immobilien eine wichtige Rolle gespielt haben. (Ausgabe vom 15.08.2019) (16.08.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am Ölmarkt setzt sich mehr und mehr der Konjunkturpessimismus durch, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.So sei Öl der Sorte Brent nach der Ankündigung Anfang August durch die USA, China mit neuen Zöllen zu belasten, von knapp 65 US-Dollar/Barrel im Tiefpunkt auf 57,50 US-Dollar/Barrel gefallen. Mittlerweile habe eine kleine Erholung eingesetzt, zuletzt gestützt durch eine frische Volte des US-Präsidenten. Demnach sollten die neuen Zölle gegen China nur teilweise zum 1. September eingesetzt werden. Für etwas mehr als die Hälfte der Güter sei der Termin auf den 15. Dezember verschoben. In der Sache ändere diese Verschiebung nichts Wesentliches. Insofern sei der Ausblick insbesondere für die Industriekonjunktur weiterhin sehr gedämpft. Das bedeute, dass auch der Spielraum für höhere Ölpreise begrenzt sei.Saudi-Arabien habe in diesem Umfeld versucht die Preise zu stabilisieren, in dem es eine Begrenzung der Exporte auf unter 7 Mio. Barrel pro Tag angekündigt habe. Zuletzt hätten die Ölausfuhren des Landes diese Marke Ende April 2019 überschritten. Weiter habe man ein neues Treffen der OPEC bzw. der OPEC+ für Mitte September angekündigt, obwohl gerade eine Verlängerung der Förderkürzungen um 1,2 Mio. Barrel/Tag bis zum ersten Quartal 2020 vereinbart worden sei. Hilfe komme indirekt von ganz anderer Seite, den USA. Sie würden dafür sorgen, dass der Iran im Juli laut Angaben von Bloomberg nur noch 65! Mio. Barrel/Tag ausgeführt habe. Weder China, noch Indien, noch die Türkei hätten es demnach zuletzt gewagt, aus dem Iran Öl zu beziehen.