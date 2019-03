Auf der Nachfrageseite werde insbesondere der US-chinesische Handelskonflikt diskutiert. Mit Erleichterung sei aufgenommen worden, dass die USA die Frist vom 1. März, zu der US-Präsident Donald Trump eigentlich die Zölle auf Importe von gut 200 Mrd. US-Dollar von 10% auf 25% habe anheben wollen, ausgesetzt hätten. Grundsätzlich würden die beiden Verhandlungspartner die Gespräche als positiv kommentieren. Dennoch sei unklar, wie der Konflikt ausgehe, sodass dieses Thema immer wieder für Volatilität sorgen könne.



Die Brent-Terminkurve sei insgesamt in Backwardation (hier: Preis für ersten Futurekontrakt höher als Preis für vierten Futurekontrakt), was auf einen Nachfrageüberschuss am Spotmarkt hindeute.



Die OPEC-Sitzung, die für Mitte April angesetzt gewesen sei, finde auf Drängen von Saudi-Arabien nicht statt. Die nächste Sitzung sei für den 25./26. Juni geplant. Saudi-Arabien habe sich dafür ausgesprochen, die aktuellen Förderquoten bis Juni zu verlängern, weil man das Ziel (Absenkung der OECD-Lagerbestände auf den Fünfjahresdurchschnitt) noch nicht ganz erreicht habe. Russland als wichtigstes OPEC-Partner-Land sei verhaltener und habe angedeutet, dass es eine Verlängerung der Quoten nicht mittragen würde. Gemessen an den Zahlen der OPEC seien die Öllagerbestände der OECD-Länder im Dezember auf den Fünfjahresdurchschnitt gefallen. Der Ölpreis habe nach Erachten der Analysten der Hamburg Commercial Bank nur noch leichtes Aufwärtspotenzial. (Ausgabe März 2019) (22.03.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind seit dem im Dezember erreichten Zwischentief kräftig gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der Preisanstieg dürfte allmählich auslaufen. Die OPEC dürfe sich auf die Fahnen schreiben, den Ölmarkt wieder etwas stabilisiert zu haben, denn sie übererfülle die angestrebten Produktionskürzungen, wobei Saudi-Arabien absolut gesehen und wenig überraschend den Großteil der Anpassung schultere. Allerdings habe die OPEC auch Schützenhilfe von teilweise ungeahnter Seite bekommen. Dazu zähle vor allem Venezuelas politische Krise in Kombination mit Sanktionen gegen das Land durch die USA sowie die Entscheidung in Alberta/Kanada, weniger Öl zu fördern. Darüber hinaus würden die US-Ölsanktionen gegen den Iran für eine weitere Verknappung des Ölangebots sorgen.