Boston (www.aktiencheck.de) - Die Nachrichten zum Ölsektor in dieser Woche enthalten eine ganze Portion Ironie, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Amerikas Ölgesellschaften würden nun verzweifelt auf staatliche Maßnahmen warten, aber ihre Ideen seien kopflastig. Der intensive Preisdruck auf die US-Ölproduzenten habe Forderungen ausgelöst nach Sanktionen gegen Russland und Saudi-Arabien, nach Zöllen auf Ölimporte und nach staatlichen Rettungsaktionen. Es gebe sogar Vorschläge für eine mit der OPEC abgestimmte Kürzung der US-Förderung.Ganz abgesehen vom grundsätzlichen Sinn und Zweck solcher Gespräche - die Welt sei schon vor dem Coronavirus-Schock mit Öl überflutet worden und dies werde wahrscheinlich auch so bleiben, bis sich globale Ölerzeuger endgültig aus dem Markt zurückziehen würden. (03.04.2020/ac/a/m)