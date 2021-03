Derzeit würden dem Kurs die immer noch anhaltende Corona-Pandemie, die Restriktionen in vielen Ländern rund um den Globus und die damit einhergehende Öl-Nachfrageschwäche zu schaffen machen. Doch die Perspektive auf Lockerungen rund um die Pandemie-Maßnahmen und die damit verbundene Wachstumsfantasie sollten den Ölpreis über kurz oder lang wieder stützen. Würden parallel die Lagerbestände an Öl in den USA wieder abschmelzen, dürfte der Weg für einen neuerlichen Anstieg des "schwarzen Goldes" frei sein.



Hinzu komme, dass Öl vom Inflationsgespenst, das nach wie vor an den Märkten umgehe, profitieren dürfte. Zwar hätten die Notenbanken bereits Maßnahmen ergriffen und den Anstieg der Renditen gebremst, doch könnte die Teuerungsrate immer wieder Thema werden. Mit Öl seien Anleger gut dagegen gewappnet, seien die Energiepreise in der Regel doch einer der Haupt-Inflationstreiber. (26.03.2021/ac/a/m)



Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Rally. Nachdem auch der Ölpreis im Fahrwasser des Corona-Crashs im Frühjahr des vergangenen Jahres kräftig unter Druck geraten war, berappelte sich der Kurs in der Folge wieder - und zwar kräftig, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seit dem Tief im April 2020 habe sich Öl der Sorte Brent bis zum Hoch Mitte März in etwa vervierfacht. Zuletzt habe der Preis aber wieder den Rückwärtsgang eingelegt; vom Zwischenhoch habe der Kurs rund zehn Prozent an Wert eingebüßt. Zwar sollte grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass der Ölpreis nun nachhaltig gen Süden marschiere, allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario aber nicht.