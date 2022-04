Ein weiteres Indiz für die Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft hätten heute die südkoreanischen Exportdaten geliefert. Während die südkoreanischen Exporte in den ersten zehn Tagen des Monats April insgesamt um 17,7% (arbeitstäglich bereinigt) gestiegen seien, seien die Ausfuhren nach China um 3,4% zurückgegangen. Dies sei recht ungewöhnlich und könne ein weiteres Anzeichen für eine durch Covid verursachte Verlangsamung in China sein.



Ein Blick auf Brent (OIL) im H1-Chart zeige, dass der Preis nach dem wiederholten Scheitern, die Widerstandszone im Bereich von 103,40 USD zu überwinden, nachgegeben habe. Der Preis sei heute unter die untere Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne bei 100 USD pro Barrel gefallen und notiere derzeit auf dem Tiefststand vom Donnerstag, den 7. April. Eine wichtige Unterstützungszone, die es zu beachten gelte, falls sich die Abwärtsbewegung fortsetze, befinde sich im Bereich von 97,70 USD, der durch frühere Preisreaktionen sowie die untere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals gekennzeichnet sei.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (11.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche unter Druck geraten, so die Experten von XTB.Sowohl Brent (OIL) (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) als auch WTI (OIL.WTI) (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) würden heute um über 3% niedriger gehandelt. Der wahrscheinlichste Grund für den Rückgang sei die sich weiter verschlechternde Pandemie-Situation in China. Der in Shanghai, einem wichtigen Industriezentrum des Landes, verhängte Lockdown habe die Ausbreitung des Coronavirus nicht eindämmen können und die Stadt melde weiterhin täglich neue Fälle. Angesichts der Null-Toleranz-Politik Chinas im Umgang mit der Pandemie würden solche Entwicklungen kein gutes Bild zeichnen, da sie darauf hindeuten würden, dass die Beschränkungen noch lange gelten würden. Die Beschränkungen würden sich auf die Wirtschaftstätigkeit des Landes auswirken und hätten negative Auswirkungen auf die Ölnachfrage.