Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat der Ölpreis um mehr als 10 Prozent an Wert eingebüßt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kurse fundamental unterstütztNeben den oben geschilderten Faktoren stehe nun in den USA auch noch die Driving Season an, in der traditionell mehr Kraftstoff verbraucht werde. Auch der Spätsommer habe mit dem zunehmenden Risiko für Naturgewalten schon das eine oder andere Mal für Engpässe bei der Kraftstoffproduktion gesorgt. Obwohl das Risiko der gedämpften Weltwirtschaft auch auf Brent laste, könnte das "schwarze Gold" inzwischen einen Boden gefunden haben. Der Kurs erscheine auf dem aktuellen Niveau fundamental unterstützt. Öl-Optimisten könnten langfristig einen Einstieg suchen. (07.06.2019/ac/a/m)