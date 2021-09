Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Mittwoch bereits wieder klar im Handelsverlauf zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich allerdings auf der Unterstützung bei 70,63 USD nochmals fangen können.



Weitere Abgaben seien bis in den Bereich der 70,00 USD jederzeit möglich. Rutsche der Kursverlauf unter dieses Niveau, könnten auch 67,43 USD an den kommenden Handelstagen wieder erreicht und die noch offene Kurslücke bald geschlossen werden. Oberhalb der 72,40 USD biete sich alternativ die Chance, schnell wieder den Abwärtstrend bei 74,00 USD zu testen. (02.09.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.