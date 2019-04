Paris (www.aktiencheck.de) - Noch ist die wichtige Marke ein Stück weit entfernt. Doch sollte Öl der Nordseesorte Brent seinen aktuellen Lauf beibehalten, ist die Hürde von 80 Dollar je Barrel schneller übersprungen, als einige Anleger derzeit vermuten dürften, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dass der Ölpreis zuletzt so schnurstracks gen Norden marschiert sei, sei wohl am ehesten mit der Sorge um ein zu niedriges Angebot zu erklären. So würden die im November verhängten Sanktionen der USA gegen iranische Öl-Exporte künftig auch für die acht Länder gelten, die bisher von den Sanktionen verschont worden seien. Konkret bedeute dies: Ab dem 2. Mai dürften China, Griechenland, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Taiwan und die Türkei kein Öl mehr aus dem Iran importieren. Sollten alle Länder dieser Aufforderung folgen, dürfte das globale Ölangebot um rund 1,3 Millionen Barrel pro Tag sinken.



Hinzu komme die noch mindestens bis Mitte 2019 laufende Förderkürzung der OPEC und einiger Nicht-OPEC-Staaten, die unter dem Strich aktuell sogar höher ausfalle als vereinbart - und die Sorge vor einer Verknappung zusätzlich verstärke. Zwar könnte die OPEC die Förderkürzungsvereinbarung im Sommer auslaufen lassen, doch sicher sei das noch nicht. Und: Halte der Konflikt in Libyen an, könnte sich die Lage auf der Angebotsseite noch weiter verschärfen. Wie sich die Angebotssituation tatsächlich entwickeln werde, sei noch offen. Der Markt erwarte aktuell aber offenbar eine weiterhin angespannte Angebotslage. Dass der Ölpreis daher schon recht bald die Marke von 80 Dollar erreiche, sollte daher zumindest nicht ausgeschlossen werden. (26.04.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.