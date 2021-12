Paris (www.aktiencheck.de) - Die Sorge vor neuen Lockdowns ist am Ölpreis zuletzt abgeprallt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach unten gut abgesichertFundamental habe die Internationale Energiebehörde (IEA) ihre Nachfrageprognose für das erste Quartal 2022 zuletzt nach unten korrigiert. Die möglichen Gründe dafür: Mehr Homeoffice und womöglich gar Lockdowns sowie weniger Reiseaktivität würden auf die Nachfrage schlagen. Doch dieser Nachfrage-Einbruch dürfte bei Brent längst eingepreist sein. Vielmehr gelte es, den Blick in die weitere Ferne zu richten. Hier werde deutlich, dass die Notenbanken sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks die Zügel 2022 anziehen dürften. Angesichts der noch immer stotternden Wirtschaft sei hier Fingerspitzengefühl gefragt. Das würden aber auch die Währungshüter wissen. Es sei davon auszugehen, dass 2022 im Zeichen der Normalisierung stehen werde. Das gelte neben der Geldpolitik auch für Lieferketten und die Pandemie. Ob Öl in dieser Gemengelage große Sprünge machen werde, sei zwar nicht sicher, doch erscheine Brent nach unten abgesichert. Hinzu komme, dass das Angebot längst nicht mehr so stark wachse wie in vergangenen Jahren. (23.12.2021/ac/a/m)