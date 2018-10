Hannover (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Erwartung steigen die Exportmengen des Irans nur wenige Wochen vor Beginn der US-Sanktionen und bewahren den Abwärtsdruck auf die globalen Rohölpreise, berichten die Analysten der Nord LB.Das Ausmaß der "Überversorgung" im globalisierten Ölmarkt werde dabei anhand der US-Lagerbestände verdeutlicht, welche in der Vorwoche einen täglichen Aufbau von über 900 Tsd. bpd ausweisen würden, während zeitgleich aufgrund der Nachwirkungen von Hurrikan Michael rund 300 Tsd. bpd weniger Öl produziert worden seien als im Normalfall. Die Märkte würden sich damit deutlich weiter von einer Angebotsknappheit entfernt zeigen, als es in der Vergangenheit zu erwarten gewesen sei. Die Schlussfolgerung, der negative Preistrend setze sich nun fort, leitet sich hieraus nach Meinung der Analysten der Nord LB jedoch nicht ab. Zentral sei hierbei die Frage, ob die Importeure, welche derzeit die Ladungen der iranischen Ghost Ships aufnehmen würden, auch zukünftig bereit seien, das Aufdeckungsrisiko und die drohenden US-Sanktionen zu tragen. Sollte sich hier ein abruptes Umdenken einstellen, womit die iranischen Exporte schlagartig deutlich reduziert würden, wären signifikante Preissprünge die logische Folge.Gleichwohl zeige das Ausmaß der derzeitigen Lagerbestandsaufbauten, dass die Märkte auch bei größeren Einschnitten in die iranischen Exportmengen nicht in eine dramatische Unterversorgung driften sollten. Die Preisprognose der Analysten der Nord LB bleibt somit in Summe unverändert, der Fortgang der Ghost Ship Exportmengen sorgt jedoch kurzfristig für weiter erhöhte Unsicherheiten. (22.10.2018/ac/a/m)