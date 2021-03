In diesem Jahr sei der Crude-Öl-Future in der Spitze bereits um 40 Prozent geklettert, die gestrige Korrektur sei der größte Rückgang seit den "Corona-Lows" im April 2020 gewesen. Auslöser des gestrigen Washouts seien der starke Dollar, steigende Zinsen, die schwache Nasdaq und ein generelles Risk-off im Markt gewesen. Technisch sei der Crude-Öil-Future nach dem starken Einbruch vorerst angeschlagen und habe zum ersten Mal seit November 2020 unter den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt geschlossen. Eine erste Unterstützung sei im Bereich von 53,50 Dollar auszumachen, Schlusskurse über 63,50 Dollar hingegen seien bullish zu bewerten.



Die Commitments-of-Traders-Daten würden kein klares Bild zeigen, die Produzenten hätten zwar in den letzten vier Monaten ihre Shortpositionen um knapp 100.000 Kontrakte auf 594.000 Kontrakte erhöht, würden sich aber noch nicht im "Extrem-Bereich" befinden.



Das war eine heftige Bewegung gestern - mutige Trader nutzen den Rücksetzer für einen Long-Einstieg, so Markus Hechler von "Der Aktionär". Grünes Licht, solange der Future nicht nachhaltig unter die Dollar-Marke 60 falle. (19.03.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Öl-Future: Nach 10-Prozent-Crash Kaufgelegenheit? Das sagt zumindest die amerikanische Investment Bank Goldman Sachs, die den gestrigen Kurseinbruch als Kaufgelegenheit sieht, so Markus Hechler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten sähen Brent Crude Öl noch in diesem Sommer bei 80 Dollar pro Barrel und würden einen signifikanten Anstieg der Nachfrage erwarten. Das alte Kursziel von 65 Dollar sei um 23 Prozent angehoben worden, einer der Gründe sei die weiter anziehende "Durchimpfung" in den USA, und eine damit verbundene wirtschaftliche Erholung.