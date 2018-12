Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis rutschte bereits am Montag aus dem Aufwärtstrend der Vortage heraus und generierte ein kleines Verkaufssignal, welches sich am Dienstag durchsetzen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick



Die Abwärtsbewegung werde somit beschleunigt wiederaufgenommen, was sich auch an den Vortagen noch fortsetzen könnte. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 55,00 USD, bevor dort eine Gegenbewegung möglich werde. Sollte es Brent vorzeitig über die 57,50 USD hinausschaffen, könnte eine Zwischenerholung bis 59,30 USD anstehen, welche aber keine Bodenbildung bedeuten müsse. (19.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.