Kurzprofil Oatly:



Oatly Group AB (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) wurde in den 1990er Jahren gegründet und basiert auf schwedischen Forschungen der Universität Lund. Die patentierte Enzymtechnologie des Unternehmens kopiert den natürlichen Prozess der Natur und verwandelt den ballaststoffreichen Hafer in ein nahrhaftes flüssiges Lebensmittel, das perfekt auf den Menschen abgestimmt ist.



Bis heute bleibt das schwedische Unternehmen unabhängig und engagiert sich dafür, das Leben der Menschen und das allgemeine Wohlergehen des Planeten durch eine Reihe von Haferdrinks zu verbessern.



Das Unternehmen agiert aus der südlichen Region Schwedens mit Hauptsitz in Malmö und dem Produktions- und Entwicklungszentrum in Landskrona. Die Marke Oatly ist in mehr als 20 Ländern in Europa und Asien erhältlich. (03.06.2021/ac/a/n)



Der Börsengang von Oatly (ISIN: US67421J1088, WKN: A3CQRG, Ticker-Symbol: 9ZX, NASDAQ Ticker Symbol: OTLY) stieß auf großes Anlegerinteresse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der erste Kurs habe bei gut 22 Dollar gelegen, was einem Aufschlag von rund 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entsprochen habe. Am Ende des ersten Handelstags hätten die Papiere noch mit rund 19 Prozent im Plus notiert. Am zweiten Handelstag habe sich die Rally fortgesetzt, ehe es zu Gewinnmitnahmen gekommen sei. Das Unternehmen und einige Altaktionäre hätten beim IPO bis zu 1,65 Mrd. Dollar eingenommen. Davon würden 1,1 Mrd. an Oatly selbst gehen. "Die Einnahmen gehen in den Ausbau der Kapazität auf allen drei Kontinenten, auf denen wir vertreten sind", so Vorstandschef Toni Petersson.Bewertet werde der Konzern nun mit einer stolzen Marktkapitalisierung von mehr als zehn Mrd. Dollar. Damit sei Oatly bereits mehr wert als der ebenfalls für nachhaltige Lebensmittel bekannte US-Konzern Beyond Meat. Allerdings liege die Gesellschaft zweifelsohne im Trend. Mit ihren haferbasierten Milchersatz habe sich Oatly besonders bei Kaffeetrinkern zu einer beliebten Alternative entwickelt. "Die Nachfrage steigt ständig. Wir hatten es schwer, da mitzuhalten", so Petersson. Das Unternehmen stelle inzwischen auch Eis, Joghurt und Aufstriche aus Hafer her. Oatly habe im vergangenen Jahr seinen Umsatz auf 421 Mio. Dollar verdoppelt. Das Unternehmen verkaufe seine Produkte heute in rund 20 Ländern.Auch unter deutschen Privatanlegern habe die Aktie schnell viele Fans gefunden. Auf der Liste der meist gehandelten Auslandsaktien an der Börse Stuttgart im Zeitraum vom 20. bis 26. Mai hätten die Anteilscheine sogar an der Spitze gestanden. (Ausgabe 21/2021)