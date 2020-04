Xetra-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

15,00 EUR -0,66% (01.04.2020, 17:36)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv.



4.715 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,48 Millionen Kunden.



2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (01.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B), senkt aber das Kursziel von 23 auf 19 Euro.Mit Blick auf das vergangene Jahr seien die Vertriebsprovisionen des Konzerns nach 4,4% in 2018 noch sehr viel stärker um 11,4% in 2019, auf nunmehr fast 258 Mio. Euro (2018: 231 Mio. Euro) gestiegen. Dieser Anstieg sei nicht nur auf den Zukauf einer Gesellschaft in Belgien im Dezember 2018 zurückzuführen, sondern auch auf starke Zuwächse in Osteuropa, wo ein Wachstum von 6% habe erzielt werden können. Auch der Heimatmarkt Deutschland habe einen Zuwachs der Vertriebsprovisionen von fast 4% verzeichnet. Süd- und Westeuropa (SWE) habe inklusive der belgischen Willemot sogar um enorme 32% in der Top-Line wachsen. Hinsichtlich der operativen Margen konnte das Segment Osteuropa eine erfreuliche Steigerung von 8,5% auf 9,0% erwirtschaften können und habe damit die Erwartung des Managements übertroffen. Die EBIT-Marge im Segment Deutschland sei ebenfalls von 12,0% in 2018 auf nunmehr 12,8% gestiegen. Lediglich in SWE sei ein deutlicher Rückgang der Marge von 11,2% auf 6,5% verbucht worden, wobei das 4. Quartal schon wieder einen deutlichen Anstieg zu den Vorquartalen zu verzeichnen habe.Infolge der COVID-19 Pandemie sehe Scharff ein deutlich schwächeres Bild für das laufende Geschäftsjahr 2020. Eine persönliche Beratung sei seit Mitte März nicht mehr möglich (Videokonferenzen seien sicher eine Option, jedoch nicht vergleichbar) und niemand könne sich über den konkreten Zeitpunkt einer Rückkehr zur Normalität in Wirtschaft und Gesellschaft sicher sein. Nachdem das Management über einen guten Jahresauftakt von Januar bis Mitte März gesprochen habe, sehe Scharff für das erste Quartal keine Probleme und gehe von einem in etwa ähnlichen Ergebnis wie in der Vorjahresperiode aus. Die Zahlen des zweiten Quartals würden seiner Meinung nach jedoch einen tiefen Einschnitt in den Vertriebsprovisionen und im EBIT zeigen, besonders in Süd- und Westeuropa mit den Ländern Italien, Spanien und Frankreich, aber nicht nur dort. Er erwarte jedoch eine Erholung im zweiten Halbjahr, in welchem OVB von seiner Finanzexpertise für den riesigen Kundenkreis profitieren könne, welcher in 2019 um 8% auf fast 3,8 Mio. Kunden zugenommen habe. Ebenfalls könnte diese herausfordernde Zeit auch neue Wachstumsmöglichkeiten durch die Akquisition neuer Kunden oder mögliche Zukäufe von Finanzdienstleistern bringen. Für 2020 erwarte Scharff einen Rückgang der Vertriebsprovisionen von 10 bis 15% und gehe von einer nahezu Halbierung des Nettogewinns aus, welcher sich in 2019 um fast 15% auf 11,0 Mio. Euro erhöht habe. Ein Wert für 2020 im Bereich zwischen 6 Mio. Euro und 7 Mio. Euro erscheine ihm aktuell als am wahrscheinlichsten.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die OVB Holding-Aktie, reduziert jedoch das Kursziel von 23 auf 19 Euro. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze OVB Holding-Aktie: