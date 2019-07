Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (08.07.2019/ac/a/d)



ulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.OSRAM stehe vor dem Verkauf. Nach nur sechs Jahren Eigenständigkeit solle eine der bekanntesten deutschen Industriefirmen an US-Finanzinvestoren gehen. Vorstand und Aufsichtsrat des Lichtkonzerns würden das Angebot unterstützen.Bain Capital und Carlyle hätten am Mittwochabend eine Übernahmeofferte von 35 Euro je Aktie angekündigt, was das Eigenkapital von OSRAM mit 3,4 Milliarden Euro bewerte. Die Annahmefrist für die Aktionäre sei bis Ende September vorgesehen, die Mindestannahmeschwelle sei auf 70 Prozent festgesetzt worden - angesichts der Aktionärsstruktur von OSRAM eine recht hohe Schwelle.Die OSRAM Licht-Aktien seien unter den Anlegern breit gestreut. Dem Unternehmen fehle ein Ankeraktionär, mit dem sich die Finanzinvestoren vorab auf eine Unterstützung hätten einigen könnten. Größere Aktienpakete lägen bei der Allianz-Fondstochter Allianz Global Investors (AGI), der Investmentbank Goldman Sachs, der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS und dem Vermögensverwalter Blackrock.Mithilfe der neuen Eigentümer wolle OSRAM-Chef Olaf Berlien die Transformation des zuletzt stark gebeutelten Unternehmens vorantreiben. So hätten die beiden Finanzinvestoren die im vergangenen Jahr ausgerollte neue Strategie des Unternehmens unterstützt, so der Firmenlenker während einer Telefonkonferenz. Diese solle sich auf LED-Halbleiter, Lösungen für die Autoindustrie sowie Digitalisierung stützen. Darüber hinaus wolle sich OSRAM über die Photonik neue Anwendungsmöglichkeiten erschließen.DER AKTIONÄR habe Anlegern, die der Übernahme-Spekulation gefolgt seien, bereits in der Vorwoche geraten, den Großteil ihrer Trading-Gewinne einzustreichen. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Die nächste Trading-Empfehlung vom AKTIONÄR folge schon bald.Mit dem kleinen Rest der Position kann das Angebot mit einem engen Stopp ausgereizt werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link