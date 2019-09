Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

37,81 EUR +0,29% (17.09.2019, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

37,77 EUR +0,19% (17.09.2019, 15:57)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (17.09.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des weltweit führenden Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) von 35 auf 38,50 Euro.Der Münchner Konzern habe die begründete Stellungnahme für das am 3. September 2019 von der ams AG veröffentlichte freiwillige Übernahmeangebot über 38,50 Euro je Aktie vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hiernach würden der Vorstand und mehrheitlich auch der Aufsichtsrat (die Arbeitnehmervertreter hätten gegen die Empfehlung votiert) die Annahme des Angebotes empfehlen. Der Wortlaut der Presseerklärung lasse erkennen, dass Vorstand und Ausichtrat von OSRAM das ams-Angebot nur widerwillig die Annahme empfehlen würden. CEO Berlien werde seinen privaten Aktienbestand nicht andienen. OSRAM hätte mit dem ersten, parallel laufenden Übernahmeangebot von Bain und Carlyle über 35 Euro je Aktie mehr unternehmerischen Spielraum, auch finanziell. Auch die Mitarbeiter würden ams mehr als Bain und Carlyle fürchten. Aufgrund der finanziellen Attraktivität und der abgesenkten Mindestannahmeschwelle gehe Donie trotzdem davon aus, dass ams die OSRAM-Übernahme gelingen werde, sofern Bain und Carlyle ihr Angebot nicht noch nachbessern würden. Eine Aufstockung wäre bis zum 1. Oktober noch möglich.Sofern die US-Investoren ihre Offerte nicht noch erhöhen, empfiehlt auch Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die Annahme des Angebots von ams zu 38,50 Euro je Aktie. Nach erfolgreicher Übernahme dürfte die OSRAM Licht-Aktie aufgrund der dann nur noch geringen Marktkapitalisierung aus dem MDAX ausgeschlossen werden. Voraussichtlich werde ams bei Hauptversammlungen über eine Stimmenmehrheit verfügen und könne ggf. auch einen Squeeze-out durchführen. Das Kursziel erhöhe Donie von 35 auf 38,50 Euro. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: