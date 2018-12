Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. (20.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Konzerns OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Es seien unruhige Tage bei OSRAM vor Weihnachten. Finanzinvestoren sollten an einer Übernahme interessiert sein, ein neuer Großinvestor sei an Bord und gleichzeitig würden die operativen Risiken wegen des Handelsstreits im Markt bleiben. Die Aktie bewege sich weiterhin volatil um die 40-Euro-Marke, noch sei offen, wie es mit dem MDAX-Konzern weitergehe.Bereits Ende November sei über einen möglichen Einstieg von Bain Capital berichtet worden. In dieser Woche seien dann Gerüchte über ein Interesse von Carlyle gefolgt. Beide Finanzinvestoren könnten den Kursverfall der vergangenen Monate nutzen, um sich OSRAM zu einer attraktiven Bewertung zu sichern. Denn klar sei, dass vor allem die hochprofitable Sparte Opto Semiconductors langfristig sehr aussichtsreich bleibe.Doch nicht nur bei den Finanzinvestoren stoße OSRAM auf Interesse. Auch die Allianz mische über ihre Kapitalverwaltungsgemeinschaft Allianz Global Investors (AGI) kräftig mit. In den vergangenen Tagen habe AGI die Beteiligung kräftig von gut fünf auf 10,4 Prozent aufgestockt. Das mittel- und langfristige OSRAM-Potenzial habe das Interesse geweckt, zitiere die "Börsen-Zeitung" einen Sprecher. Doch es sei auch denkbar, dass AGI mit einem interessierten Investor kooperiere oder im Extremfall sogar selbst nur an kurzfristigen Trading-Gewinnen interessiert sei.Trader können auf ein höheres Angebot setzen und eine kleine Position in der OSRAM Licht-Aktie eingehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: