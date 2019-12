Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

44,32 EUR -0,43% (11.12.2019, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

44,63 EUR +0,68% (11.12.2019, 09:19)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (11.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) zu verkaufen und bestätigt das Kursziel von EUR 41,00.Nach Ablauf der Andienungsfrist im Rahmen des Übernahmeangebotes für OSRAM hält ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8) 59,3% der OSRAM-Aktien. Die Annahmeschwelle von 55% sei somit überschritten worden und das Angebot sei erfolgreich gewesen. Im Januar beabsichtige ams nun, die geplante Kapitalerhöhung durch eine außerordentliche Hauptversammlung der ams-Aktionäre genehmigen zu lassen. Außerdem seien behördliche Genehmigungen für die Übernahme notwendig. Mit dem Abschluss der Transaktion rechne ams in H1/2020.Aktionären, die ihre Aktien noch nicht angedient hätten, biete ams eine weitere Annahmefrist vom 11. bis 24. Dezember bei einem unveränderten Angebotspreis von EUR 41,00 je Aktie.Der zweite Anlauf habe zum Ziel geführt. Seitdem dies feststehe, notiere die OSRAM Licht-Aktie deutlich über dem Angebotspreis. Dies dürfte wesentlich darauf zurückzuführen sein, dass sich Leerverkäufer, die auf ein Scheitern gewettet hätten, nun mit den Aktien eindecken müssten. Zudem dürften Spekulanten darauf setzen, dass ams ihnen gegebenenfalls einen höheren Preis zahle, denn zum Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages bräuchte ams einen Anteil von mindestens 75% an OSRAM. Diese Erwartung sei aber hochspekulativ.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "OSRAM Licht AG": Keine vorhanden.