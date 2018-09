Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

37,82 EUR -1,07% (19.09.2018, 12:07)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (19.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Das Unternehmen habe gestern für den sehr wichtigen Bereich Opto Semiconductors (OS; Umsatzanteil 2016/17 (30.09.): 34%; Anteil am bereinigten EBITDA: 60%; bereinigte EBITDA-Marge: 28,1% (Konzern: 16,8%)) nach Erachten des Analysten einen optimistischen Langfristausblick präsentiert. Demnach solle ab 2019/20e über den Zyklus hinweg ein Umsatzwachstum (auf vergleichbarer Basis (lfl.)) p.a. von rund 10% erreicht werden (impliziere Marktanteilsgewinne) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 23% bis 29%. Jedoch müsse OSRAM bei OS erst eine "Durststrecke" überwinden.Zudem habe die Unternehmensleitung auf kurze Sicht wegen der "Brexit"-Thematik und den Handelskonflikten von einer geringen Visibilität gesprochen. Ferner werde es einen Mittelfristausblick für den Gesamtkonzern erst Anfang November geben. Für die anderen beiden Bereiche (Specialty Lighting, Lighting Solutions & Systems) werde nach Meinung des Analysten der Ausblick nicht so optimistisch ausfallen als für OS.In Erwartung, dass das laufende Geschäftsjahr einen (Ergebnis-)Tiefpunkt darstellt, lautet unser Rating für die OSRAM Licht-Aktie (YTD: -49%; 12 Monate: -46%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel laute weiterhin 41 Euro. (Analyse vom 19.09.2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:37,81 EUR -1,15% (19.09.2018, 11:58)