28,67 EUR -0,45% (17.05.2019, 12:35)



28,78 EUR -0,76% (17.05.2019, 12:49)



DE000LED4000



LED400



OSR



OSAGF



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (17.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die erschreckende Talfahrt von OSRAM sei noch immer nicht beendet. Am Mittwoch sei der Titel auf ein neues Mehrjahrestief gefallen und habe den tiefsten Stand seit 2014 markiert. Doch wieder aufflammende Übernahmegerüchte hätten der OSRAM Licht-Aktie vor dem Wochenende etwas neuen Schwung verliehen.Nach den Gewinnwarnungen habe OSRAM viel Vertrauen verspielt. Da die gesamte Autoindustrie weiter mit Problemen zu kämpfen habe, dürften Umsatz und Marge zudem weiter unter Druck stehen. Unabhängig davon seien Technologie und Produkte von OSRAM langfristig weiter spannend. Vor allem das Opto-Geschäft mit Halbleitern für Beleuchtung, Visualisierung und Sensortechnologie dürfte die akute Schwächephase wieder überwinden - auch wenn derzeit weiter offen bleibe, wann. Für Finanzinvestoren mit einem langen Atem sei OSRAM auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber durchaus interessant.Der Lichtkonzern habe nun auch bestätigt, dass die Gespräche mit Bain und Carlyle weiter andauern würden. Bereits Mitte Februar habe OSRAM ein Interesse der Investoren erstmals öffentlich gemacht. Aufgrund der schwachen operativen Entwicklung hätten Bain und Carlyle laut "Manager Magazin" aber mehr Zeit für die Prüfung der Bücher erbeten. Eine Entscheidung scheine noch immer nicht gefallen zu sein - angesichts des fallenden Kurses dürften die Investoren derzeit auch keine Eile bei einer möglichen Übernahme haben.Eine Übernahme sei nicht unwahrscheinlich. Die niedrige Bewertung mache OSRAM für Interessenten attraktiv. Jedoch sei derzeit kaum abzuschätzen, ob ein mögliches Angebot tatsächlich von Bain und Carlyle kommen werde, ob diese weiter auf Zeit spielen würden oder ob sogar andere Interessenten auf der Bildfläche auftauchen würden. Bis dahin würden die Risiken hoch bleiben, denn die schwache operative Entwicklung spreche eher für weiter rückläufige Kurse.Investoren sollten bei der OSRAM Licht-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link