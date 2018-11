Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Konzerns OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Beim Münchener Konzern drehe sich derzeit alles um die Übernahmegerüchte. Der Finanzinvestor Bain Capital wolle den deutschen Beleuchtungsspezialisten angeblich übernehmen. An der Börse hätten die Spekulationen für Begeisterung gesorgt. Die OSRAM Licht-Aktie habe seit Dienstag gut 20% zugelegt. Und tatsächlich sei eine Übernahme durch Bain nicht so abwegig.Die Probleme in der Autobranche würden aber kurzfristig überwiegen. Durch die Übernahmespekulation rücke aber das operative Geschäft ohnehin in den Hintergrund. Die OSRAM Licht-Aktie werde nun zum Spielball der Trader. "Der Aktionär" habe mit dem Trading-Tipp am Dienstag bereits gutes Timing gezeigt. Mittlerweile sollten Anleger Teilgewinne mitnehmen. Trader könnten aber weiter auf eine Übernahme zu einem höheren Preis setzen, denn wie gezeigt: Für Finanzinvestoren sei die OSRAM Licht-Story ein gefundenes Fressen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)