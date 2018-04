Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

57,98 EUR -0,75% (20.04.2018, 22:25)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.OSRAM.de. (22.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlgegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichtspezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Vor knapp fünf Jahren habe Siemens die Lichttochter OSRAM an die Börse gebracht. Der Industriekonzern habe die Aktien damals an seine Aktionäre per Spin-off verschenkt und sei froh gewesen, das ungeliebte und schwierige Lichtgeschäft loszuwerden. Ohne die Mutter im Rücken habe sich OSRAM Licht allerdings überraschenderweise hervorragend entwickelt. Konzernchef Olaf Berlien habe einen massiven Umbau eingeläutet, der auch künftig für starke Geschäfte sorgen dürfte.Das klassische Lampengeschäft sei out. OSRAM Licht habe die Zeichen der Zeit jedoch früh erkannt und sich zum margen- und wachstumsstarken Hightech-Konzern gewandelt. Anleger sollten sich ein paar Stücke ins Depot legen und auf die überfällige Gegenbewegung setzen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlgegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:58,00 EUR +0,24% (20.04.2018, 17:35)